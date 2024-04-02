Цифра дня. 1 тысячу 533 автобуса приобрел Кыргызстан за два года

За последние два года Кыргызстан приобрел 1 тысячу 533 автобуса. Такие данные приводит Министерство финансов.

В прошлом году столичной мэрии на приобретение 1 тысячи автобусов выделено из республиканского бюджета 4 миллиарда 513,8 миллиона сомов. В бюджете на этот год заложено еще 4 миллиарда 339,2 миллиона сомов на закупку автобусов. Из них 3 миллиарда 368,9 миллиона уже выделены.

На приобретение автобусов муниципалитету Оша в марте 2024-го выделено 262,1 миллиона сомов на покупку 100 автобусов.

Финансово-кредитным фондом Министерства финансов подписано субкредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 25 миллионов евро для приобретения автобусов для Бишкека. На сегодня выделено 11,1 миллиона евро, приобретены 124 газовых автобуса.

Мэрии Джалал-Абада на приобретение 10 автобусов выделен бюджетный кредит в 100 миллионов сомов, муниципалитету Нарына — 66 миллионов на покупку пяти автобусов.

Кроме того, реализуется два инвестиционных проекта, которые финансируются международными донорами. По проекту «Электрификация городского транспорта» с Азиатским банком развития ожидается поставка 120 экологических и комфортабельных электроавтобусов. По проекту «Бишкекские автобусы» ожидается поступление около 70 газовых автобусов.