20:12
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Экономика

Цифра дня. 1 тысячу 533 автобуса приобрел Кыргызстан за два года

За последние два года Кыргызстан приобрел 1 тысячу 533 автобуса. Такие данные приводит Министерство финансов.

В прошлом году столичной мэрии на приобретение 1 тысячи автобусов выделено из республиканского бюджета 4 миллиарда 513,8 миллиона сомов. В бюджете на этот год заложено еще 4 миллиарда 339,2 миллиона сомов на закупку автобусов. Из них 3 миллиарда 368,9 миллиона уже выделены.

На приобретение автобусов муниципалитету Оша в марте 2024-го выделено 262,1 миллиона сомов на покупку 100 автобусов.

Финансово-кредитным фондом Министерства финансов подписано субкредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 25 миллионов евро для приобретения автобусов для Бишкека. На сегодня выделено 11,1 миллиона евро, приобретены 124 газовых автобуса.

Мэрии Джалал-Абада на приобретение 10 автобусов выделен бюджетный кредит в 100 миллионов сомов, муниципалитету Нарына — 66 миллионов на покупку пяти автобусов.

Кроме того, реализуется два инвестиционных проекта, которые финансируются международными донорами. По проекту «Электрификация городского транспорта» с Азиатским банком развития ожидается поставка 120 экологических и комфортабельных электроавтобусов. По проекту «Бишкекские автобусы» ожидается поступление около 70 газовых автобусов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290394/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 40 микроавтобусных маршрутов уберут из центра Бишкека
В Бишкек прибывает очередная партия автобусов
В городе Ош состоялась передача прибывших из Узбекистана новых автобусов
В Бишкеке изменили схемы движения автобуса № 145 и микроавтобуса № 192
В Бишкеке еще семь маршрутных линий заменят автобусными
Частично изменят схему движения автобусного маршрута № 8
Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
В Бишкек прибыли еще 124 новых автобуса
Популярные новости
Атомная станция в&nbsp;Кыргызстане. Что известно и&nbsp;почему власти поддерживают проект Атомная станция в Кыргызстане. Что известно и почему власти поддерживают проект
В&nbsp;Кыргызстане снизился курс покупки доллара США В Кыргызстане снизился курс покупки доллара США
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;изъятом у&nbsp;&laquo;Кум-Шагыла&raquo; карьере ставят новый асфальтобетонный завод В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод
Ставки пошлины при продаже недвижимости за&nbsp;безнал предлагают снизить Ставки пошлины при продаже недвижимости за безнал предлагают снизить
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:30
Изгнание маршруток из центра, и когда снимут режим ЧС. Что происходит в Бишкеке
19:00
Цифра дня. 1 тысячу 533 автобуса приобрел Кыргызстан за два года
18:30
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
В жилмассиве «Арча-Бешик» Бишкека просят вернуть на прежнее место мусорные баки