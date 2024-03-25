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Экономика

Кыргызстан выходит на подписание соглашения о строительстве атомной станции

«Мы выходим на подписание соглашения о строительстве атомной станции малой мощности», — заявил сегодня заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, Кыргызстан взял курс на наращивание внутренних энергетических мощностей путем развития возобновляемых источников энергии и строительства базовой атомной станции мощностью 100-300 мегаватт.

«Быстро мы это не построим. Но берем курс на исследование и размещение этих мощностей, исходя из нашей сетевой инфраструктуры», — сказал Таалайбек Байгазиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289756/
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