Кыргызстан выходит на подписание соглашения о строительстве атомной станции

«Мы выходим на подписание соглашения о строительстве атомной станции малой мощности», — заявил сегодня заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, Кыргызстан взял курс на наращивание внутренних энергетических мощностей путем развития возобновляемых источников энергии и строительства базовой атомной станции мощностью 100-300 мегаватт.

«Быстро мы это не построим. Но берем курс на исследование и размещение этих мощностей, исходя из нашей сетевой инфраструктуры», — сказал Таалайбек Байгазиев.