Кантский цементный завод начинает строительство новой линии производства

Заложена капсула по строительству новой линии производства клинкера сухим способом ОАО «Кантский цементный завод». Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

ОАО «Кантский цементный завод» реализует проект строительства новой современной технологической линии обжига клинкера по сухому способу производственной мощностью 2,5 тысячи тонн в сутки. Производственная мощность линии — 800 тысяч тонн клинкера в год.

Проект является импортозамещающим и экспортно ориентированным производством, положительно повлияет на макроэкономические показатели отрасли. Он предусматривает 300 новых рабочих мест, что создаст мультипликативный эффект в регионе. В технологической линии будут применяться передовые технологии и высокоуровневая автоматизация, что обеспечит производство высокого и стабильного качества.