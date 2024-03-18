В Бишкеке бизнесу расскажут о новшествах в налоговой системе

В Бишкеке состоится информационное мероприятие «Караван бизнес-просвещения». Об этом сообщает ассоциация JIA.
Подобные мероприятия уже прошли во всех областях страны.
Темами информационной встречи станут:
- новые изменения, внесенные в Налоговый кодекс;
- налоговые режимы для малого и среднего бизнеса;
- правила пользования ККМ;
- правила использования электронного склада и ЭТТН;
- порядок выставления электронного счета-фактуры (ЭЭФ);
- порядок и процедура оформления ЭСФ;
- самостоятельная сдача электронных отчетов по налогам и страховым взносам;
- мораторий на проверки бизнеса государственными контролирующими органами и добровольная легализация и амнистия активов физических лиц.
Мероприятие бесплатное. Проект реализуется совместно бизнес-ассоциацией JIA, Министерством экономики и коммерции и Государственной налоговой службой.