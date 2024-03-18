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Экономика

В Бишкеке бизнесу расскажут о новшествах в налоговой системе

В Бишкеке состоится информационное мероприятие «Караван бизнес-просвещения». Об этом сообщает ассоциация JIA.

Подобные мероприятия уже прошли во всех областях страны.

Темами информационной встречи станут:

  • новые изменения, внесенные в Налоговый кодекс;
  • налоговые режимы для малого и среднего бизнеса;
  • правила пользования ККМ;
  • правила использования электронного склада и ЭТТН;
  • порядок выставления электронного счета-фактуры (ЭЭФ);
  • порядок и процедура оформления ЭСФ;
  • самостоятельная сдача электронных отчетов по налогам и страховым взносам;
  • мораторий на проверки бизнеса государственными контролирующими органами и добровольная легализация и амнистия активов физических лиц.

Мероприятие бесплатное. Проект реализуется совместно бизнес-ассоциацией JIA, Министерством экономики и коммерции и Государственной налоговой службой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289298/
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