Цены на бензин в России выросли до максимума с осени 2023 года

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну АИ-95, что произошло впервые с сентября 2023 года. Об этом сообщают российские СМИ.

На рост цен обратил внимание РБК. Источник издания отмечает потенциальную серьезность ситуации для рынка на фоне «произошедших событий» — атаки украинских дронов на российские НПЗ.

Подорожали и другие виды топлива, в частности бензин АИ-92 и дизельное горючее, но цены не достигли рекордных уровней.

Розничные цены на бензин оставались стабильными всю зиму, но последние данные Росстата относятся к 11 марта, поэтому судить о влиянии оптовой стоимости на розницу пока рано. Опрошенные эксперты отмечают, что атаки дронов в большей степени бьют именно по бензиновому сектору.

Собеседник РБК, заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев отмечает возможные последствия из-за инцидента на Рязанском НПЗ. По его мнению, если установки первичной переработки будут остановлены на несколько недель, это может привести к сокращению переработки на 4,3–4,7 процента и снизить производство бензина, а с учетом обстановки на Нижегородском НПЗ оно может сократиться на 8–9 процентов.