18:32
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Экономика

Цены на бензин в России выросли до максимума с осени 2023 года

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну АИ-95, что произошло впервые с сентября 2023 года. Об этом сообщают российские СМИ.

На рост цен обратил внимание РБК. Источник издания отмечает потенциальную серьезность ситуации для рынка на фоне «произошедших событий» — атаки украинских дронов на российские НПЗ.

Подорожали и другие виды топлива, в частности бензин АИ-92 и дизельное горючее, но цены не достигли рекордных уровней.

Розничные цены на бензин оставались стабильными всю зиму, но последние данные Росстата относятся к 11 марта, поэтому судить о влиянии оптовой стоимости на розницу пока рано. Опрошенные эксперты отмечают, что атаки дронов в большей степени бьют именно по бензиновому сектору.

Собеседник РБК, заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев отмечает возможные последствия из-за инцидента на Рязанском НПЗ. По его мнению, если установки первичной переработки будут остановлены на несколько недель, это может привести к сокращению переработки на 4,3–4,7 процента и снизить производство бензина, а с учетом обстановки на Нижегородском НПЗ оно может сократиться на 8–9 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289155/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
За две недели в Кыргызстане немного подорожал бензин
За месяц в Кыргызстане подешевели все виды топлива
Минэкономики: Ситуация на рынке ГСМ стабильная
В 2023 году 95-й бензин подорожал почти на 6 сомов
С начала года в Кыргызстане бензин Аи-95 подорожал на 6,3 сома
Запрет на экспорт летнего дизеля снимает правительство России
Индикативный баланс по беспошлинным поставкам ГСМ увеличен
За месяц дизельное топливо подорожало на 1,16 сома
В Кыргызстане наблюдается нехватка бензина Аи-95
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
В&nbsp;Кыргызстане вырос курс доллара В Кыргызстане вырос курс доллара
Завод по&nbsp;переработке шин в&nbsp;Токмаке готовится заработать на&nbsp;полную мощность Завод по переработке шин в Токмаке готовится заработать на полную мощность
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Их&nbsp;рост ускоряется, молочные продукты продолжают дорожать Цены в Кыргызстане. Их рост ускоряется, молочные продукты продолжают дорожать
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умере...
18:24
Мораторий на проверки бизнеса изменили. Внесли исключения, когда он не действует
18:13
Цены на бензин в России выросли до максимума с осени 2023 года
18:12
В Сокулуке сожитель убил женщину. Подозреваемый объявлен в розыск
17:55
Назначен директор службы водных ресурсов Кыргызстана