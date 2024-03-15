Кыргызстан и Казахстан договорились не вводить ограничения и запреты

Проведены консультации между комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана и Министерством экономики и коммерции Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
Вопрос касался дальнейших совместных мер по усилению требований и контроля в сфере оценки соответствия продукции обязательным требованиям. Консультации организованы по результатам совместных визитов в Кыргызстан и Казахстан специалистов.
В итоге стороны договорились о совместной реализации следующих мер, направленных на недопущение выдачи серых сертификатов:
- дальнейшие меры по интеграции своих информационных систем в сфере технического регулирования;
- принятие незамедлительных мер по исключению из национальных частей единого реестра органов по сертификации, допустивших нарушения при проведении процедур оценки соответствия;
- реализация регламента оперативного взаимодействия по обмену информации о выявленных нарушениях;
- полная оцифровка процессов оценки соответствия (сертификации и декларирования) от подачи заявки до выдачи документа;
- разработка и использование хронометражей и сроков проведения испытаний продукции;
- усиление мер по фотофиксации испытаний и оперативному обмену по запросам результатов такой фиксации;
- совершенствование и усиление требований, ответственности экспертов по сертификации (экспертов-аудиторов), органов по оценке соответствия, лабораторий и полномочий органов контроля и надзора и другое.
«С учетом проведенных консультаций и обмена соответствующими письмами стороны договорились реализовать комплекс принятых мер без введения ограничений и запретов обращения продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, выданных органами по оценке соответствия Казахстана и Кыргызстана», — подчеркнули в Минэкономики.