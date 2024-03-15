Кыргызстан и Казахстан договорились не вводить ограничения и запреты

Проведены консультации между комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана и Министерством экономики и коммерции Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

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Вопрос касался дальнейших совместных мер по усилению требований и контроля в сфере оценки соответствия продукции обязательным требованиям. Консультации организованы по результатам совместных визитов в Кыргызстан и Казахстан специалистов.

В итоге стороны договорились о совместной реализации следующих мер, направленных на недопущение выдачи серых сертификатов:

дальнейшие меры по интеграции своих информационных систем в сфере технического регулирования;

принятие незамедлительных мер по исключению из национальных частей единого реестра органов по сертификации, допустивших нарушения при проведении процедур оценки соответствия;

реализация регламента оперативного взаимодействия по обмену информации о выявленных нарушениях;

полная оцифровка процессов оценки соответствия (сертификации и декларирования) от подачи заявки до выдачи документа;

разработка и использование хронометражей и сроков проведения испытаний продукции;

усиление мер по фотофиксации испытаний и оперативному обмену по запросам результатов такой фиксации;

совершенствование и усиление требований, ответственности экспертов по сертификации (экспертов-аудиторов), органов по оценке соответствия, лабораторий и полномочий органов контроля и надзора и другое.

«С учетом проведенных консультаций и обмена соответствующими письмами стороны договорились реализовать комплекс принятых мер без введения ограничений и запретов обращения продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, выданных органами по оценке соответствия Казахстана и Кыргызстана», — подчеркнули в Минэкономики.