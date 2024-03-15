В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи

С 26 марта вступят в силу «Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи». Это предусмотрено постановлением кабинета министров от 25 сентября 2023 года.

Изменения касаются упрощения порядка персонификации абонентов. Теперь это можно сделать самостоятельно и зарегистрировать номер в мобильном приложении сотового оператора без похода в офис продаж и обслуживания. Это особенно удобно, если нет свободного времени, чтобы посетить офис оператора. Онлайн-регистрация SIM-карт не только упрощает всю процедуру, но и несет максимальную прозрачность и достоверность информации.

SIM-карты можно будет купить только с паспортом. При их активации абонент получит SMS со ссылкой для скачивания мобильного приложения оператора. После загрузки приложения абонент регистрирует номер на свой паспорт.

Для всех SIM-карт, реализованных с 1 апреля 2024-го, до прохождения процедуры персонификации абонентам будет доступен только ограниченный набор услуг.

Полный доступ можно будет получить только после полной регистрации.