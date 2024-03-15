12:01
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Экономика

В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи

С 26 марта вступят в силу «Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи». Это предусмотрено постановлением кабинета министров от 25 сентября 2023 года.

Изменения касаются упрощения порядка персонификации абонентов. Теперь это можно сделать самостоятельно и зарегистрировать номер в мобильном приложении сотового оператора без похода в офис продаж и обслуживания. Это особенно удобно, если нет свободного времени, чтобы посетить офис оператора. Онлайн-регистрация SIM-карт не только упрощает всю процедуру, но и несет максимальную прозрачность и достоверность информации.

SIM-карты можно будет купить только с паспортом. При их активации абонент получит SMS со ссылкой для скачивания мобильного приложения оператора. После загрузки приложения абонент регистрирует номер на свой паспорт.

Для всех SIM-карт, реализованных с 1 апреля 2024-го, до прохождения процедуры персонификации абонентам будет доступен только ограниченный набор услуг.

Полный доступ можно будет получить только после полной регистрации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289119/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Партию димедрола в огурцах и тесте пытались пронести осужденному в колонию № 16
В парламенте предлагают усилить контроль за продажей сим-карт без регистрации
Толкунбек Абдыгулов рассказал, как купил симку без паспорта
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
В&nbsp;Кыргызстане вырос курс доллара В Кыргызстане вырос курс доллара
Завод по&nbsp;переработке шин в&nbsp;Токмаке готовится заработать на&nbsp;полную мощность Завод по переработке шин в Токмаке готовится заработать на полную мощность
В&nbsp;Кыргызстане подорожали евро и&nbsp;казахский тенге В Кыргызстане подорожали евро и казахский тенге
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
12:00
Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои права и кто может помочь Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои пр...
11:55
В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи
11:36
«Репортеры без границ» призывают президента КР не подписывать закон о НКО
11:09
В городе Ош хотят вырубить более тысячи больных деревьев
11:08
Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства