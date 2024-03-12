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Экономика

Казахстан ограничит обращение продукции из Кыргызстана

С 1 июля Казахстан вводит запрет на выпуск в обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане. Об этом сообщило агентство Kazinform.

В комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК заявили, что в КР органы по подтверждению соответствия качества оформляют документы по оценке соответствия с нарушениями и без надлежащих испытаний. При этом в местном законодательстве не предусмотрена ответственность за выдачу «серых» документов.

На конец 2023-го в Казахстане насчитывалось почти в 10 раз больше испытательных лабораторий, нежели в Кыргызстане (413 и 43). Но в 2022-2023 годах кыргызстанские органы выдали на порядок больше разрешительных документов, чем казахстанские.

В 2022-м почти половина выдана казахстанским заявителям. В том же году отменено действие 200 «серых» сертификатов, в 2023-м — более 300.

В комитете рассказали, что в интернете размещаются объявления о продаже деклараций/сертификатов (оформляются через органы страны) за короткий срок (один-два дня) от 10 тысяч тенге без испытаний, имеются формальная регистрация и внесение данных в реестр. Тогда как при испытаниях в казахстанских органах стоимость варьируется в среднем от 70 тысяч тенге, сроки испытаний — от 1 до 20 дней.

«Казахстанским уполномоченным органом неоднократно данный вопрос ставился перед коллегами из страны и Евразийской экономической комиссией, предлагались различные изменения. Но решения не нашлось. При этом затягивание данного вопроса ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье граждан, охрану окружающей среды, риски промышленной и иной безопасности ввиду использования неиспытанных и потенциально опасных товаров», — говорится в проекте постановления комитета технического регулирования и метрологии.

Запрет вступает в силу с 1 июля. Причем если органы соответствия Кыргызстана выдали разрешительный документ до этой даты, то данное ограничение в таких случаях на них не распространяется.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288762/
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