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Экономика

Один банк США заинтересован в установлении отношений с финучреждениями КР

«Есть по крайней мере один банк в США, который заинтересован в корреспондентских отношениях», — заявил в интервью изданию Tazabek посол США в Кыргызстане Лесли Вигери.

По его словам, специфическое техническое обучение организуется США, в частности для банков. У них есть концепция, которая называется «знай своего клиента». Им нужно знать, с кем они имеют дело, чтобы не столкнуться с проблемами из-за санкций.

Это техническое образование, о работе в различных электронных банковских системах.

«Однако есть одна вещь, которой действительно желает Кыргызстан и о которой меня часто спрашивают власти страны — это заключение корреспондентских отношений с банком США, что, как я думаю, позитивно сказалось бы на отношениях, поскольку это позволит банкам использовать транзакции, облегчающие торговлю. Это помогло бы им легко совершать транзакции с финансовой системой США, а не цепляться за множество «крючков». Я думаю, что это здорово, и мы это поощряем», — отметил посол.

Но если банки участвуют в транзакциях, которые, как мы думаем, нарушают санкционный режим, то ни один банк США не будет заинтересован в таких отношениях.

Лесли Вигери

«Это продолжающаяся дискуссия. Она является важным показателем того, насколько мы хотим поддерживать экономическое развитие Кыргызстана, но в то же время обеспокоены, в каком виде идет взаимодействие с российскими банками. Есть по крайней мере один банк в США, который заинтересован в корреспондентских отношениях, и, безусловно, мы поощряем это», — сказал посол.

Лесли Вигери отметил, что это частная компания. Они сами принимают решения. Они смотрят на размер рынка, а рынок Кыргызстана относительно невелик. Они смотрят на то, как кыргызские банки действуют в соответствии с международными финансовыми стандартами. У них также есть обеспокоенность касательно принципа «знай своего клиента». Итак, все это влияет на то, как банк принимает решение.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288721/
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