20:54
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Экономика

Власти Кыргызстана и США сотрудничают для выявления попыток обхода санкций

«Мы довольно часто обращаемся к кыргызским властям, когда у нас появляется информация. Мы делаем это на опережение», — заявил в интервью изданию Tazabek посол США в Кыргызстане Лесли Вигери.

По его словам, при получении информации, что какая-то кыргызская компания замешана в реэкспорте, власти США обращаются к кабинету министров и предупреждают их, предлагая принять меры в отношении этих компаний.

«Как я узнал из новостей, две компании, которые мы выявили еще в июле 2023 года, уже ликвидированы здесь юридически. Это именно то, что мы хотели бы видеть — выведение этих предприятий из бизнеса, потому что их единственная цель — выступать в качестве посредников. Не все, но большинство из таких компаний часто оказываются созданы россиянами. Их открыли после февраля 2022 года: люди зарабатывают деньги», — сказал дипломат.

Мы ожидаем, что правительство Кыргызстана обратит внимание на эти вопросы.

посол США в Кыргызстане Лесли Вигери 

«Учитываем, что руководство уже учредило межведомственную структуру для тщательного изучения некоторых из подобных транзакций. Помимо всего вышесказанного, мы проводим обучение. Предпочитаем информировать людей в правительстве, в частности в финансовом секторе, других секторах экономики о том, на что мы нацелены, почему нас это волнует и какие транзакции должны вызывать у них беспокойство», — подчеркнул Лесли Вигери.

«Цель заключается не в том, чтобы наказать кыргызские компании, а в предотвращении реэкспорта очень узкой категории товаров. Люди, иногда запутавшись, думают, будто США хотят, чтобы Кыргызстан не имел экономических отношений с Россией. Это неправда. Было бы нелепо просить об этом Кыргызстан», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288714/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Посол США рассказал, как кыргызские компании попадают под санкции
Россия за год получила из ЕС подсанкционные технологии на 450 миллионов евро
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США
Украина поставляет РФ запчасти для самолетов при помощи кыргызской компании
Законопроект об иноагентах. Почему инициаторы могут попасть в «серый» список
Немецкий Landesbank остановил SWIFT-переводы в евро за пределы Европы
Это давление. Садыр Жапаров ответил американскому сенатору
Сенатор США написал письмо Садыру Жапарову. Просит соблюдать санкции
Шесть банков Кыргызстана приостановили работу с системой «Юнистрим»
Кыргызстанские компании под санкциями США. Что о них известно
Популярные новости
Министр энергетики назвал новую страну, откуда покупают энергию на&nbsp;майнинг Министр энергетики назвал новую страну, откуда покупают энергию на майнинг
Токтогульское водохранилище. За&nbsp;неделю объем упал до&nbsp;7,5 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров
Министр энергетики признал, что абонентам снизили лимиты мощности Министр энергетики признал, что абонентам снизили лимиты мощности
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;марта. Сильно подорожали огурцы и&nbsp;помидоры Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
11 марта, понедельник
20:43
Ледниковые озера Кыргызстана будут мониторить с помощью инновационного IT-модуля Ледниковые озера Кыргызстана будут мониторить с помощью...
20:23
Власти Кыргызстана и США сотрудничают для выявления попыток обхода санкций
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:30
Латание дыр, отключение воды и обновление «Эмгек резерви». Новости Бишкека
19:00
Цифра дня. 62,7 миллиарда сомов составят расходы на соцзащиту в 2024 году