Власти Кыргызстана и США сотрудничают для выявления попыток обхода санкций

«Мы довольно часто обращаемся к кыргызским властям, когда у нас появляется информация. Мы делаем это на опережение», — заявил в интервью изданию Tazabek посол США в Кыргызстане Лесли Вигери.

По его словам, при получении информации, что какая-то кыргызская компания замешана в реэкспорте, власти США обращаются к кабинету министров и предупреждают их, предлагая принять меры в отношении этих компаний.

«Как я узнал из новостей, две компании, которые мы выявили еще в июле 2023 года, уже ликвидированы здесь юридически. Это именно то, что мы хотели бы видеть — выведение этих предприятий из бизнеса, потому что их единственная цель — выступать в качестве посредников. Не все, но большинство из таких компаний часто оказываются созданы россиянами. Их открыли после февраля 2022 года: люди зарабатывают деньги», — сказал дипломат.

Мы ожидаем, что правительство Кыргызстана обратит внимание на эти вопросы. посол США в Кыргызстане Лесли Вигери

«Учитываем, что руководство уже учредило межведомственную структуру для тщательного изучения некоторых из подобных транзакций. Помимо всего вышесказанного, мы проводим обучение. Предпочитаем информировать людей в правительстве, в частности в финансовом секторе, других секторах экономики о том, на что мы нацелены, почему нас это волнует и какие транзакции должны вызывать у них беспокойство», — подчеркнул Лесли Вигери.

«Цель заключается не в том, чтобы наказать кыргызские компании, а в предотвращении реэкспорта очень узкой категории товаров. Люди, иногда запутавшись, думают, будто США хотят, чтобы Кыргызстан не имел экономических отношений с Россией. Это неправда. Было бы нелепо просить об этом Кыргызстан», — заключил он.