19:54
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Экономика

Цифра дня. 62,7 миллиарда сомов составят расходы на соцзащиту в 2024 году

Расходы республиканского бюджета на социальную защиту в 2024 году составят 62,7 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

По сравнению с 2021-м показатель вырос в 1,75 раза, или на 26,9 миллиарда сомов.

«Рост расходов на социальную защиту от года к году — это прежде всего следствие динамики затрат на пенсионное обеспечение, а именно на перевод финансирования базовой части пенсии в республиканский бюджет, а также на повышение размеров выплаты государственных пособий», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288686/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
#Простофакты. Власти тратят миллионы на праздники, но не хотят платить за детей
Цифра дня. 68,3 миллиарда сомов составили расходы бюджета с начала года
Сокращение штата не коснется Министерства иностранных дел
Для резервного фонда президента выделят 500 миллионов сомов
Минфин: В 2020 году 4 миллиарда сомов ушло на поддержку бюджета
В бюджете накоплен резерв. На что его потратит государство
В госрезиденции в Чолпон-Ате строят конференц-зал за 112 миллионов сомов
Бишкекчане требуют, чтобы горкенеш отчитался, куда потратили 150 миллионов сомов
Займы Кыргызстана. Как миллионы долларов теряются в казне, но не приносят пользу
Школы, больницы, планшеты. На что можно было потратить деньги вместо выборов
Популярные новости
Министр энергетики назвал новую страну, откуда покупают энергию на&nbsp;майнинг Министр энергетики назвал новую страну, откуда покупают энергию на майнинг
Токтогульское водохранилище. За&nbsp;неделю объем упал до&nbsp;7,5 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров
Министр энергетики признал, что абонентам снизили лимиты мощности Министр энергетики признал, что абонентам снизили лимиты мощности
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;марта. Сильно подорожали огурцы и&nbsp;помидоры Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
11 марта, понедельник
19:30
Латание дыр, отключение воды и обновление «Эмгек резерви». Новости Бишкека Латание дыр, отключение воды и обновление «Эмгек резерв...
19:00
Цифра дня. 62,7 миллиарда сомов составят расходы на соцзащиту в 2024 году
18:53
Задержание 11 журналистов. Зарубежные СМИ запустили акцию в поддержку коллег
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень
18:03
Избиение солдат в Караколе. Двоих арестованных отпустили на свободу