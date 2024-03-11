Цифра дня. 62,7 миллиарда сомов составят расходы на соцзащиту в 2024 году

Расходы республиканского бюджета на социальную защиту в 2024 году составят 62,7 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

По сравнению с 2021-м показатель вырос в 1,75 раза, или на 26,9 миллиарда сомов.

«Рост расходов на социальную защиту от года к году — это прежде всего следствие динамики затрат на пенсионное обеспечение, а именно на перевод финансирования базовой части пенсии в республиканский бюджет, а также на повышение размеров выплаты государственных пособий», — отметили в ведомстве.