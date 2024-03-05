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Экономика

Структура внешней торговли Кыргызстана претерпела значительные изменения — МВФ

Война на Украине изменила структуру торговли Кыргызской Республики, повысив ее географическую концентрацию. Об этом говорится в страновом докладе Международного валютного фонда (МВФ) по КР.

Как отмечается, Китай стал основным источником импорта, в то время как Россия стала основным пунктом назначения экспорта, включая реэкспорт, показатели которого, по всей видимости, значительно занижаются в официальной статистике торговли.

Такая более высокая географическая концентрация, связанная с более фрагментированной глобальной экономикой, может привести к значительным долгосрочным экономическим издержкам для Кыргызской Республики.

МВФ

С начала войны в Украине структура внешней торговли Кыргызской Республики претерпела значительные изменения. Официально зарегистрированный экспорт сократился на 18 процентов, а импорт вырос на 76 процентов по сравнению с 2021 годом, что сделало экономику страны в целом значительно более зависимой от внешней торговли.

Более того, торговля все больше концентрируется на двух торговых партнерах. Доля импорта из Китая выросла с 26 процентов в 2021 году до почти 42 процентов в 2022-м, что значительно превышает средний исторический показатель в 22 процента, наблюдавшийся с 2005 по 2018 год.

Одновременно с этим Россия стала еще более значимым рынком для экспорта кыргызской продукции. В 2022-м на РФ приходилось почти 48 процентов от общего объема экспорта Кыргызстана, что значительно выше 14,3 процента в 2021 году и среднего исторического показателя в 14,1 процента.

В 2022 году внешний платежный баланс Кыргызской Республики резко ухудшился, в основном за счет торговли.

Дефицит счета текущих операций увеличился до 43,6 процента ВВП с 8 процентов в предыдущем году. Это произошло в основном за счет дефицита торгового баланса, который увеличился с 26,1 процента ВВП в 2021 году до 58,5 процента в 2022-м.

«Интересно, что динамика счета текущих операций и торгового баланса Кыргызской Республики в 2022 году резко контрастировала с аналогичными показателями Кавказа и других стран Центральной Азии, которые либо перешли к профициту, либо значительно сократили дефицит», — отметили специалисты МВФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288333/
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