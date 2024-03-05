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Экономика

МВФ: Устойчивая инфляция в Кыргызстане контрастирует с региональными тенденциями

Устойчивая инфляция в Кыргызской Республике контрастирует с региональными тенденциями. Об этом говорится в страновом докладе Международного валютного фонда по республике.

Как отмечается, страна пережила заметный всплеск инфляции в 2022 году, первоначально спровоцированный мировыми ценами на продовольствие и энергоносители во время пандемии COVID, а затем усугубленный войной России с Украиной. Инфляция выросла примерно с 6 процентов в 2020 году до 16,2 процента к февралю 2023-го, что представляет собой десятилетний пик для страны и превосходит как средний мировой показатель в 8,7 процента, так и средний показатель по Кавказу и Центральной Азии в 13 процентов в 2022-м.

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В то время как в некоторых странах региона наблюдалось умеренное инфляционное давление со второй половины 2022 года, в Кыргызской Республике оно начало снижаться только с марта 2023-го, а в августе общий уровень инфляции достиг однозначных цифр. Однако базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) стабильно остается в рамках двузначных цифр.

Специалисты МВФ отмечают, что инфляция в Кыргызстане тесно коррелирует с мировыми ценами на продукты питания и энергоносители, однако, как показывает анализ, в дополнение к мировым ценам на продовольствие, которые исторически определяли инфляцию в стране, роль внутренних факторов стала более заметной. Сюда входят обменный курс, заработная плата в государственном секторе и инфляционные ожидания, которые, по-видимому, лежат в основе устойчивого характера инфляции.

Результаты анализа показывают неполный перенос политики центрального банка страны на инфляцию. Хотя изменения в учетных ставках, по-видимому, оказывают некоторое влияние на рыночные ставки, дальнейшее воздействие на рост кредитования и объем производства и, в конечном счете, на инфляцию ограничено.

Это свидетельствует о несоответствии между процентными ставками, определяемыми денежно-кредитной политикой и рыночной ликвидностью, которое необходимо устранить для улучшения функционирования передачи денежно-кредитной политики.

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Для дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики и поддержки намеченного перехода НБ КР к системе инфляционного таргетирования эксперты МВФ рекомендуют устранить избыточную ликвидность и привести ее в соответствие со ставкой денежно-кредитной политики.

«Это потребует прекращения участия Национального банка на внутреннем рынке золота, который является основным источником вливаний ликвидности. Также необходимо проводить поддерживающую фискальную политику и политику в области государственной заработной платы, а также уменьшить зависимость от контроля над ценами, который искажает рынки и подрывает каналы передачи денежно-кредитной политики», — отмечается в докладе МВФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288329/
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