Национальный банк создаст демоверсию цифрового сома

В Кыргызстане создадут демоверсию цифрового сома. Об этом сообщает Национальный банк.

Для апробирования в экспериментальном режиме (Sandbox) прототипа цифровой валюты «цифровой сом» в Нацбанк поступили предложения от 12 заинтересованных компаний:

Axellect;

DCM, Ltd.;

EMTECH, Inc.;

FIS, Inc.;

G+D Filia GmbH;

Knox Networks, Inc.;

MONTRAN;

Nahmii, Ltd.;

R3 Corda Ltd.;

SICPA/Nabatech Inc.;

TCS Quartz, Ltd.;

Xiamen Huge Energy Stock Co., Ltd.

«После тщательного анализа и оценки предложений, представленных поставщиками, НБ КР выберет поставщика ЦВЦБ для создания демоверсии цифрового сома, симуляции платежей и проведения первых тестовых работ в ограниченной среде с использованием цифрового сома. Критерии отбора включают технологию платформы блокчейн, инновационный потенциал, технологическую надежность, безопасность предложенных решений, скорость проведения платежей, а также способность к эффективной интеграции с существующей финансовой инфраструктурой», — говорится в сообщении.