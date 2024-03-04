Национальный банк создаст демоверсию цифрового сома

В Кыргызстане создадут демоверсию цифрового сома. Об этом сообщает Национальный банк.
Для апробирования в экспериментальном режиме (Sandbox) прототипа цифровой валюты «цифровой сом» в Нацбанк поступили предложения от 12 заинтересованных компаний:
- Axellect;
- DCM, Ltd.;
- EMTECH, Inc.;
- FIS, Inc.;
- G+D Filia GmbH;
- Knox Networks, Inc.;
- MONTRAN;
- Nahmii, Ltd.;
- R3 Corda Ltd.;
- SICPA/Nabatech Inc.;
- TCS Quartz, Ltd.;
- Xiamen Huge Energy Stock Co., Ltd.
«После тщательного анализа и оценки предложений, представленных поставщиками, НБ КР выберет поставщика ЦВЦБ для создания демоверсии цифрового сома, симуляции платежей и проведения первых тестовых работ в ограниченной среде с использованием цифрового сома. Критерии отбора включают технологию платформы блокчейн, инновационный потенциал, технологическую надежность, безопасность предложенных решений, скорость проведения платежей, а также способность к эффективной интеграции с существующей финансовой инфраструктурой», — говорится в сообщении.