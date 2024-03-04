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Экономика

Национальный банк создаст демоверсию цифрового сома

В Кыргызстане создадут демоверсию цифрового сома. Об этом сообщает Национальный банк.

Для апробирования в экспериментальном режиме (Sandbox) прототипа цифровой валюты «цифровой сом» в Нацбанк поступили предложения от 12 заинтересованных компаний:

  • Axellect;
  • DCM, Ltd.;
  • EMTECH, Inc.;
  • FIS, Inc.;
  • G+D Filia GmbH;
  • Knox Networks, Inc.;
  • MONTRAN;
  • Nahmii, Ltd.;
  • R3 Corda Ltd.;
  • SICPA/Nabatech Inc.;
  • TCS Quartz, Ltd.;
  • Xiamen Huge Energy Stock Co., Ltd.

«После тщательного анализа и оценки предложений, представленных поставщиками, НБ КР выберет поставщика ЦВЦБ для создания демоверсии цифрового сома, симуляции платежей и проведения первых тестовых работ в ограниченной среде с использованием цифрового сома. Критерии отбора включают технологию платформы блокчейн, инновационный потенциал, технологическую надежность, безопасность предложенных решений, скорость проведения платежей, а также способность к эффективной интеграции с существующей финансовой инфраструктурой», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288161/
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