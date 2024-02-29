В Кыргызстане будут готовить специалистов по кибербезопасности

Positive Technologies подписала соглашение о сотрудничестве с Кыргызским государственным техническим университетом имени Исхака Раззакова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стороны договорились о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области повышения качества образования и подготовки кадров в сфере информационной безопасности. Соглашение предусматривает подключение студентов и преподавателей КГТУ к образовательной платформе Positive Technologies, в рамках которой оказывается содействие российским и зарубежным вузам в подготовке кадров в области кибербезопасности. Кроме того, у отечественного вуза появится возможность подключиться к платформе Standoff 365, которая включает в себя киберполигон, программы багбанути и профильные мероприятия.

В рамках сотрудничества также запланированы совместные научные исследования, участие в тематических форумах и организация студенческих стажировок.

Ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев отметил, что соглашение дает возможность преподавателям и студентам пройти бесплатные курсы по повышению квалификации в сфере информационной безопасности.

«В условиях постоянного роста количества киберугроз динамично развивающийся рынок информационной безопасности в Центральной Азии испытывает дефицит профессиональных кадров. Наша компания, производящая передовые решения для результативной защиты, обладает также уникальным опытом по развитию кадров. Соглашение с КГТУ создает необходимые условия для того, чтобы мы могли делиться своими знаниями и опытом с начинающими специалистами в Кыргызстане. Преподаватели вуза уже проходят обучение в нашей школе преподавателей кибербезопасности. Мы уверены, что сотрудничество с крупнейшим в регионе техническим университетом послужит распространению экспертизы в области кибербезопасности, а значит, и более эффективной защите граждан, бизнеса и целых отраслей», — подчеркнул директор по развитию бизнеса Positive Technologies в СНГ Дмитрий Шлейфер.