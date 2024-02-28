Цифровой кодекс может заработать в Кыргызстане уже в этом году

В Кыргызстане планируется уже в 2024 году внедрить Цифровой кодекс. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на форуме Digital Kyrgyzstan.

По его словам, этот прорывной шаг направлен на укрепление правовой базы для активизации цифровой трансформации страны. Глава кабмина отметил, что новый кодекс сформирует единую правовую основу для цифровизации, объединив все цифровые нормы в одном документе.

«Это значительно упростит взаимодействие граждан, бизнеса и государственных органов с цифровыми услугами. Цифровой кодекс призван ликвидировать правовые коллизии и несоответствия, существующие в текущем множестве разрозненных законов, и способствовать более эффективному и скоординированному переходу к цифровому государству. Этот шаг станет основой для дальнейшего развития цифровой экономики и укрепления информационной безопасности Кыргызстана», — подчеркнул Акылбек Жапаров.