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Экономика

Энергетики просят общепит рациональнее использовать электроэнергию

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Уларбек Дуйшо уулу проверил коммерческие объекты на предмет рационального использования электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Во время проведения проверки в некоторых кафе по Бишкеку включены осветительные лампы как внутри заведения, так и снаружи в дневное время. Со всеми владельцами заведений проведены разъяснительные работы о рациональном использовании электроэнергии и соблюдении режима потребления в часы максимальных нагрузок.

«Мы обращаемся ко всем потребителям бережно относиться к электроэнергии, а также не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов особенно в часы максимальных нагрузок, утром с 06.00 до 21.00 и вечером с 18.00 до 21.00», — отметил Уларбек Дуйшо уулу.

В компании напомнили, что в связи с похолоданием увеличилось потребление электроэнергии. Это привело к нагрузке на электрооборудование. Поэтому энергетики «проводят мероприятия по приведению в соответствие потребление электроэнергии согласно выданным техническим условиям и разъяснительную работу о необходимости соблюдения режима потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287710/
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