Около 450 филиалов российских компаний открыли в Кыргызстане

За последние два года граждане России открыли более 11 тысяч филиалов своих компаний в Сербии, ОАЭ, Кыргызстане и Армении. Об этом говорится в данных, проанализированных компанией «Финион», — эксперты изучили информацию статистических служб этих государств.

Отмечается, что указанные юрисдикции привлекают бизнес налоговыми льготами, широким присутствием россиян, возможностью увеличить экспорт и расширить бизнес.

Из подсчетов специалистов следует, что в КР открыли 450 филиалов российских компаний.

«Бизнес РФ в дружественных странах чувствует себя неплохо, хотя периодически и возникают трудности, связанные в первую очередь с политикой банков и взаиморасчетами. Основные отрасли экономики, в которых работают российские компании, открывающие филиалы, — IT-сектор, логистика, сфера услуг», — сказал директор «Финиона» Вячеслав Картамышев.

Бизнес приходит в Кыргызстан, где развито текстильное производство. Многие компании из России открыли в КР свои офисы, чтобы ускорить получение товара, говорится в исследовании. Остальные запускают представительства для упрощения логистики в поставках продукции из третьих государств.

Кыргызстан привлекает российских предпринимателей своими льготами и благоприятным климатом для инвестиций, отметил бизнес-посол «Деловой России» в этой стране Вадим Юн. По его словам, упрощенные процедуры регистрации и создания бизнеса в КР значительно сокращают время и усилия, необходимые для запуска компаний.