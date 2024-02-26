Почти $90 миллионов экспорта сделали 2 тысячи 417 специалистов из 383 компаний-резидентов Парка высоких технологий Кыргызстана. Об этом сообщил его глава Азис Абакиров.

Он отметил, что вклад IT-сектора в экспортный портфель Кыргызстана становится существенным, продолжая расти вдвое ежегодно по экспоненте. Каждый специалист приносит $36 тысяч в экономику Кыргызстана. Выплаты государству составили 231 миллион сомов.

«ПВТ идет к своей цели в $1 миллиард экспорта резидентов, созданию 50 тысяч рабочих мест, появлению первого Юникорна из Кыргызстана», — подчеркнул Азис Абакиров.