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Экономика

В Кыргызстане запустили онлайн-сервис по проверке и уплате задолженности

Налоговая служба запустила сервис по проверке и уплате задолженности по налогам и страховым взносам через «кабинет налогоплательщика» в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте Cabinet.salyk.kg налогоплательщики могут проверить и уплатить задолженность по налогам и страховым взносам, не выходя из дома или офиса, через персональный компьютер или смартфон. Сервис освобождает налогоплательщиков от необходимости посещения налоговых органов, банковских учреждений или поиска платежных терминалов и рисков от ошибочной уплаты.

«Чтобы воспользоваться данной электронной услугой, пользователю необходимо на сайте Cabinet.salyk.kg в модуле «Уплата налога» выбрать раздел «Проверка задолженности и уплата налога», где можно провести оплату по коду платежа или через уникальный QR-код. Дополнительная информация о пользовании данной услугой доступна на сайте Cabinet.salyk.kg в разделе «Руководства», — рассказали в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287593/
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