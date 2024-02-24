Антимонопольная служба назвала причину повышения цен на ГСМ в Кыргызстане

Незначительное повышение отпускных розничных цен на АЗС республики связано с увеличением отпускных цен на НПЗ. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.

По ее данным, в рамках соглашения о сотрудничестве на рынке нефтепродуктов между службой и нефтетрейдерами прошло рабочее совещание по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимыми объемами ГСМ.

«В настоящее время ситуация на рынке бензина и дизельного топлива остается стабильной. Поставка нефтепродуктов осуществляется без перебоев согласно плану. Дефицита на рынке не наблюдается», — отметили в ведомстве.

В службе добавили, что повышение отпускных цен на НПЗ связано с увеличением спроса в период подготовки к весенним полевым работам в соседних странах.