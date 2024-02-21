В РКФР рассказали, какие проекты финансируются в первую очередь и почему

В 2024 году Российско-Кыргызский фонд развития продолжит активную работу по финансированию проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сегодня на брифинге сообщил член правления РКФР Бакыт Курманбеков.

По его словам, в первую очередь речь идет о ГЭС. На сегодня фонд уже финансирует восемь проектов по возведению гидроэлектростанций. Из них семь проектов малых ГЭС с мощностью генерации до 10 мегаватт и одна крупная станция в Нарынской области с мощностью до 100 мегаватт. Когда все эти восемь проектов будут реализованы, суммарная мощность составит 162 мегаватта.

«Это является существенным подспорьем для энергетиков республики и позволит снизить энергодефицит примерно на 20 процентов. На эти проекты фонд направит $77 миллионов. Помимо этого, на рассмотрении фонда в стадии активной разработки находится пять проектов с суммарной мощностью генерации до 326 мегаватт. Запрашиваемая сумма финансирования по ним составляет $45 миллионов. У нас также есть проекты, которые находятся на предварительной стадии разработки. Мы сейчас структурируем их вместе с инициаторами. Это перспективные проекты в сфере энергии ветра и солнца. Это новое направление. Для финансирования этих проектов мы привлекаем крупных инвесторов из России, которые обладают опытом и знаниями в этой области», — сказал Бакыт Курманбеков.