11:44
USD 89.43
EUR 96.36
RUB 0.97
Экономика

В РКФР рассказали, какие проекты финансируются в первую очередь и почему

В 2024 году Российско-Кыргызский фонд развития продолжит активную работу по финансированию проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сегодня на брифинге сообщил член правления РКФР Бакыт Курманбеков.

По его словам, в первую очередь речь идет о ГЭС. На сегодня фонд уже финансирует восемь проектов по возведению гидроэлектростанций. Из них семь проектов малых ГЭС с мощностью генерации до 10 мегаватт и одна крупная станция в Нарынской области с мощностью до 100 мегаватт. Когда все эти восемь проектов будут реализованы, суммарная мощность составит 162 мегаватта.

«Это является существенным подспорьем для энергетиков республики и позволит снизить энергодефицит примерно на 20 процентов. На эти проекты фонд направит $77 миллионов. Помимо этого, на рассмотрении фонда в стадии активной разработки находится пять проектов с суммарной мощностью генерации до 326 мегаватт. Запрашиваемая сумма финансирования по ним составляет $45 миллионов. У нас также есть проекты, которые находятся на предварительной стадии разработки. Мы сейчас структурируем их вместе с инициаторами. Это перспективные проекты в сфере энергии ветра и солнца. Это новое направление. Для финансирования этих проектов мы привлекаем крупных инвесторов из России, которые обладают опытом и знаниями в этой области», — сказал Бакыт Курманбеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287263/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Российско-Кыргызский фонд развития поддержал проект по выпуску бытовой химии
В 2024 году РКФР профинансирует проекты на сумму более $140 миллионов
В Кыргызстане открылся первый Детский кардиохирургический спеццентр
В Кызыл-Кие открылся новый медицинско-диагностический комплекс
На реке Гульча построят новую малую ГЭС за средства РКФР
Запуск шахты «Жыргалан». В РКФР рассказали, кто получил кредит
РКФР выделил на строительство медцентра в Таласе 27,3 миллиона сомов
РКФР выделяет $10 миллионов для завершения строительства ГЭС «Бала-Саруу»
Активы РКФР заморожены в Европе. Стали известны подробности
Цифра дня. $630 миллионов вложит в экономику Кыргызстана РКФР в 2023-2027 годах
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;17&nbsp;февраля. Неожиданно подешевели овощи и&nbsp;фрукты Продуктовая корзина Бишкека на 17 февраля. Неожиданно подешевели овощи и фрукты
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
11:36
В РКФР рассказали, какие проекты финансируются в первую очередь и почему В РКФР рассказали, какие проекты финансируются в первую...
11:19
В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 февраля
10:42
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
10:40
Какие дороги Кыргызстана закрыты для проезда из-за снега