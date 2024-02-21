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Экономика

Кыргызстан продолжает лидировать по росту цен на непродовольственные товары

В январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года максимальный прирост цен на непродовольственные товары — на 10,4 процента зафиксирован в Кыргызстане. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

При этом наиболее высокий уровень инфляции (9,5 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане. Там в наибольшей мере возросли цены на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 8,2 процента и тарифы на услуги — на 12,3 процента.

В январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем в государствах — членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Прирост цен в Кыргызстане (0,2 процента) обусловлен их повышением на продовольственные товары (на 0,4 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287225/
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