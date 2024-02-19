В ЕАБР рассказали, почему в Кыргызстане замедляется инфляция

Инфляция в Кыргызстане в январе 2024 года сложилась на уровне 5,9 процента, что соответствует целевому ориентиру Национального банка. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Замедлению годовой инфляции способствовало несколько факторов. В том числе сказались ослабление ценового давления со стороны внешних рынков, стабилизация издержек производителей в следствие завершения процесса выстраивания логистических цепочек и статистические особенности расчета.

«Полагаем, что статистический фактор продолжит действовать в феврале и марте, обуславливая дальнейшее замедление инфляции в годовом выражение в первом квартале 2024 года», — подчеркнули в ЕАБР.