Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу

В Кыргызстане активно идет цифровизация сферы государственных услуг. Один из проектов запущен Налоговой службой. Это онлайн-сервис «Кабинет налогоплательщика».
Он нужен каждому, потому что показывает сразу не только уплату налогов, но и наличие имущества.
В Налоговой службе 24.kg рассказали, как работает система, как в ней зарегистрироваться и какие данные можно получить.
Что это такое
Кабинет налогоплательщика — онлайн-сервис, предоставляемый уполномоченным налоговым органом. Он предназначен для дистанционного взаимодействия между Налоговой службой и налогоплательщиком по вопросам исчисления и уплаты налогов с учетом особенностей Налогового кодекса.
Что в сервисе есть
С помощью кабинета налогоплательщика можно:
- сдавать все налоговые отчетности, расчеты и Единую налоговую декларацию;
- оплачивать налоги;
- оформить электронный патент и страховой полис;
- работать с электронными товарно-транспортными накладными;
- проверять наличие задолженности или переплаты по налогам;
- направлять запросы на получение справок от налоговых органов;
- получать сведения о зарегистрированном имуществе.
Кому пригодится?
Этот сервис нужен всем:
- физическим лицам;
- индивидуальным предпринимателям;
- юридическим лицам.
Как зарегистрироваться?
Зарегистрироваться в кабинете налогоплательщика можно двумя способами: через логин/пароль и Единую систему идентификации (ЕСИ) при помощи облачной электронной подписи (ОЭП).
Кроме того, вход в личный кабинет налогоплательщика доступен в мобильном приложении Salyk.kg через ЕСИ.
Для регистрации через логин/пароль:
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необходимо пройти по ссылке https://cabinet.salyk.kg и выбрать вкладку «Регистрация»;
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выбрать способ регистрации через «логин и пароль»
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заполнить предлагаемые формой ввода поля:
1) в поле «Тип лица» нужно выбрать:
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«физическое лицо» — для обычного человека или индивидуального предпринимателя;
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«юридическое лицо» — для сотрудников компаний и ОсОО;
2) в поле «Код УГНС»:
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выбрать территориальный налоговый орган по налоговой регистрации из выпадающего списка;
3) для юридических лиц надо заполнить:
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«ИНН юридического лица» — ввести ИНН из 14 знаков и нажать «Поиск»;
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«Наименование налогоплательщика» — заполнится автоматически;
4) для физических лиц надо заполнить:
-
поле «ИНН» — ввести ИНН из 14 знаков и нажать «Поиск»;
-
поле «ФИО» — заполнится автоматически;
5) поле «Место жительства (прописки)/Юридический адрес» заполняется автоматически после введения ИНН;
6) в поле «Пароль»:
- ввести пароль, который будете использовать;
- пароль должен содержать не менее восьми символов;
7) в поле «Подтвердите пароль»:
- ввести придуманный ранее пароль;
- если он будет неверным, система выдаст сообщение «Пароли не совпадают».
Все поля обязательны для заполнения.
Далее нужно нажать на кнопку «Зарегистрироваться»:
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заявка поступит в базу Налоговой службы;
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инспектор соответствующего территориального управления рассмотрит ее;
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если причин для отказа нет, то регистрацию подтвердят.
Важно:
Подтверждают регистрацию при личном предъявлении паспорта налогоплательщиком.
Регистрация юридического лица должна осуществляться руководителем или бухгалтером организации.
В налоговую надо будет идти?
Да, необходимо посетить территориальный налоговый орган, если выбрана регистрация в кабинете налогоплательщика через логин/пароль. Инспектор подтвердит регистрацию после предъявления паспорта.
Для регистрации через ЕСИ с помощью облачной электронной подписи:
Заявление заполняется после выбора облачной электронной подписи. Информация считывается из набора данных, содержащихся в ОЭП. Регистрация осуществляется автоматически без участия сотрудника Налоговой службы.
А если у меня филиал юрлица
Филиал регистрируют только через ОЭП с обязательным указанием головной организации. Заявка, заполненная и сохраненная пользователем филиала, отобразится в разделе «Филиалы головной организации». Руководитель может подтвердить регистрацию филиала, если он им является.
Куда идти, если забыл пароль
Можно воспользоваться функцией «Забыли пароль».
Для этого необходимо:
- открыть главную страницу входа в кабинет cabinet.salyk.kg;
- нажать кнопку «Забыли пароль»;
- ввести свой логин и новый пароль;
- нажать кнопку «Восстановить пароль».
Чтобы сбросить старый пароль и получить доступ к личному кабинету с помощью нового, придется посетить налоговый орган по месту регистрации.
Какие услуги есть в кабинете налогоплательщика?
Главное меню содержит разделы «Модули», «Е-отчеты», «Сервисы», «Имущество», «Переписка с ГНС» и «Уплата налога».
Раздел «Модули»:
Модуль «ЭТТН» создан для работы с накладными, предназначенными для учета товарно-материальных ценностей при их перемещении.
Раздел «Е-отчеты»:
- можно отправлять первоначальный и уточненный типы налоговой отчетности с нулевыми данными;
- скачивать отчеты в PDF-формате в «Журнале электронных отчетов»;
- в «Журнале электронных отчетов» отображаются все отчеты, поданные через приложение Salyk.kg и веб-сервис cabinet.salyk.kg.
Раздел «Сервисы»:
Можно получить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, налоговой регистрации, акты и выверки.
«Информация о состоянии расчетов с бюджетом» — есть данные только по тем районам, где пользователь работал. Нужно выбрать доступный район, нажать «Найти», сервис выдаст сведения о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на текущую дату, проценты, пени, налоговые санкции и переплаты, задолженность пользователя.
«Персональные данные» — можно найти информацию о налоговой регистрации пользователя в виде справки, о руководителе, учредителе и главном бухгалтере.
«Акт сверки взаимных расчетов» — дает форму акта сверки взаимных расчетов с пользователем. Данные выдают с начала указанной пользователем даты и по конечную дату.
«Выверка расчетов» — дает отчет по выверке расчетов налогоплательщика на конкретный период времени. Информация предоставляется по всем налогам с начала текущего на момент поиска года и только по тем районам, в которых пользователь вел деятельность.
«Сводная карточка лицевого счета» — отображает сводную информацию сальдо по всем видам налога пользователя.
«Платежи» — можно проверить платежи пользователя, используя функцию поиска. Параметры поиска включают возможность выбора интересующего периода, номер документа, по которому был произведен платеж, и район.
Раздел «Имущество»:
Показывает все движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на пользователя.
Раздел «Переписка с ГНС»:
Отображаются журнал электронных заявлений, решения, извещения и другие документы от налогового органа.
Раздел «Уплата налога»:
Указываются все виды уплаченных налогов по каждому району, в котором пользователь ведет деятельность. Информация в виде ознакомительной таблицы отображается при нажатии на соответствующий район.
У меня нет бизнеса. Мне нужен кабинет налогоплательщика?
Нужен. Регистрация в кабинете налогоплательщика нужна всем налогоплательщикам, обязанным представлять Единую налоговую декларацию вне зависимости, занимается он бизнесом или нет.
Согласно статье 106 части 3 Налогового кодекса, Единую налоговую декларацию обязаны представлять физические лица, имеющие в собственности имущество и у которых возникает налоговое обязательство в соответствии с Налоговым кодексом.
Если данные не верны
Кабинет налогоплательщика показывает в том числе наличие у человека имущества. Здесь могут быть ошибки.
Система показывает:
- жилье, которого нет, — нужно обращаться в госучреждение «Кадастр» с паспортом и там вносить корректировки;
- транспорт, которого нет или давно продан, — нужно идти в госучреждение «Унаа» и там выяснять все подробности.
Штрафы и неуплата налогов
Все данные и извещения о неуплате налогов отправляются в личный кабинет налогоплательщика. В модуле «Переписка с ГНС» отображен раздел «Уведомления». Туда приходит информация о задолженности налогоплательщика.
- Если у налогоплательщика нет личного кабинета, извещения отправляют по почте.
- Если система показывает наличие штрафов, то для получения подробной информации необходимо обратиться в территориальный налоговый орган.