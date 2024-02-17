Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу

В Кыргызстане активно идет цифровизация сферы государственных услуг. Один из проектов запущен Налоговой службой. Это онлайн-сервис «Кабинет налогоплательщика».

Он нужен каждому, потому что показывает сразу не только уплату налогов, но и наличие имущества.

В Налоговой службе 24.kg рассказали, как работает система, как в ней зарегистрироваться и какие данные можно получить.

Кабинет налогоплательщика — онлайн-сервис, предоставляемый уполномоченным налоговым органом. Он предназначен для дистанционного взаимодействия между Налоговой службой и налогоплательщиком по вопросам исчисления и уплаты налогов с учетом особенностей Налогового кодекса.

С помощью кабинета налогоплательщика можно:

Этот сервис нужен всем:

если причин для отказа нет, то регистрацию подтвердят.

Далее нужно нажать на кнопку «Зарегистрироваться» :

Все поля обязательны для заполнения.

поле «ИНН» — ввести ИНН из 14 знаков и нажать «Поиск»;

4) для физических лиц надо заполнить:

«ИНН юридического лица» — ввести ИНН из 14 знаков и нажать «Поиск»;

3) для юридических лиц надо заполнить:

выбрать территориальный налоговый орган по налоговой регистрации из выпадающего списка;

«юридическое лицо» — для сотрудников компаний и ОсОО;

«физическое лицо» — для обычного человека или индивидуального предпринимателя;

1) в поле «Тип лица» нужно выбрать:

выбрать способ регистрации через «логин и пароль»

необходимо пройти по ссылке https://cabinet.salyk.kg и выбрать вкладку «Регистрация»;

Для регистрации через логин/пароль:

Кроме того, вход в личный кабинет налогоплательщика доступен в мобильном приложении Salyk.kg через ЕСИ.

Зарегистрироваться в кабинете налогоплательщика можно двумя способами: через логин/пароль и Единую систему идентификации (ЕСИ) при помощи облачной электронной подписи (ОЭП).

Да, необходимо посетить территориальный налоговый орган, если выбрана регистрация в кабинете налогоплательщика через логин/пароль. Инспектор подтвердит регистрацию после предъявления паспорта.

Заявление заполняется после выбора облачной электронной подписи. Информация считывается из набора данных, содержащихся в ОЭП. Регистрация осуществляется автоматически без участия сотрудника Налоговой службы.

Филиал регистрируют только через ОЭП с обязательным указанием головной организации. Заявка, заполненная и сохраненная пользователем филиала, отобразится в разделе «Филиалы головной организации». Руководитель может подтвердить регистрацию филиала, если он им является.

Чтобы сбросить старый пароль и получить доступ к личному кабинету с помощью нового, придется посетить налоговый орган по месту регистрации.

Для этого необходимо:

9

Какие услуги есть в кабинете налогоплательщика?

Главное меню содержит разделы «Модули», «Е-отчеты», «Сервисы», «Имущество», «Переписка с ГНС» и «Уплата налога».

Раздел «Модули»:

Модуль «ЭТТН» создан для работы с накладными, предназначенными для учета товарно-материальных ценностей при их перемещении.

Раздел «Е-отчеты»:

можно отправлять первоначальный и уточненный типы налоговой отчетности с нулевыми данными;

скачивать отчеты в PDF-формате в «Журнале электронных отчетов»;

в «Журнале электронных отчетов» отображаются все отчеты, поданные через приложение Salyk.kg и веб-сервис cabinet.salyk.kg.

Раздел «Сервисы»:

Можно получить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, налоговой регистрации, акты и выверки.

«Информация о состоянии расчетов с бюджетом» — есть данные только по тем районам, где пользователь работал. Нужно выбрать доступный район, нажать «Найти», сервис выдаст сведения о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на текущую дату, проценты, пени, налоговые санкции и переплаты, задолженность пользователя.

«Персональные данные» — можно найти информацию о налоговой регистрации пользователя в виде справки, о руководителе, учредителе и главном бухгалтере.

«Акт сверки взаимных расчетов» — дает форму акта сверки взаимных расчетов с пользователем. Данные выдают с начала указанной пользователем даты и по конечную дату.

«Выверка расчетов» — дает отчет по выверке расчетов налогоплательщика на конкретный период времени. Информация предоставляется по всем налогам с начала текущего на момент поиска года и только по тем районам, в которых пользователь вел деятельность.

«Сводная карточка лицевого счета» — отображает сводную информацию сальдо по всем видам налога пользователя.

«Платежи» — можно проверить платежи пользователя, используя функцию поиска. Параметры поиска включают возможность выбора интересующего периода, номер документа, по которому был произведен платеж, и район.

Раздел «Имущество»:

Показывает все движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на пользователя.

Раздел «Переписка с ГНС»:

Отображаются журнал электронных заявлений, решения, извещения и другие документы от налогового органа.

Раздел «Уплата налога»:

Указываются все виды уплаченных налогов по каждому району, в котором пользователь ведет деятельность. Информация в виде ознакомительной таблицы отображается при нажатии на соответствующий район.