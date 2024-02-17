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Экономика
Сюжет: Финансовая грамотность

Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу

В Кыргызстане активно идет цифровизация сферы государственных услуг. Один из проектов запущен Налоговой службой. Это онлайн-сервис «Кабинет налогоплательщика».

Он нужен каждому, потому что показывает сразу не только уплату налогов, но и наличие имущества.

В Налоговой службе 24.kg рассказали, как работает система, как в ней зарегистрироваться и какие данные можно получить.

1

Что это такое

Кабинет налогоплательщика — онлайн-сервис, предоставляемый уполномоченным налоговым органом. Он предназначен для дистанционного взаимодействия между Налоговой службой и налогоплательщиком по вопросам исчисления и уплаты налогов с учетом особенностей Налогового кодекса.

2

Что в сервисе есть

С помощью кабинета налогоплательщика можно:

  • сдавать все налоговые отчетности, расчеты и Единую налоговую декларацию;
  • оплачивать налоги;
  • оформить электронный патент и страховой полис;
  • работать с электронными товарно-транспортными накладными;
  • проверять наличие задолженности или переплаты по налогам;
  • направлять запросы на получение справок от налоговых органов;
  • получать сведения о зарегистрированном имуществе.
3

Кому пригодится?

Этот сервис нужен всем:

  • физическим лицам;
  • индивидуальным предпринимателям;
  • юридическим лицам.
4

Как зарегистрироваться?

Зарегистрироваться в кабинете налогоплательщика можно двумя способами: через логин/пароль и Единую систему идентификации (ЕСИ) при помощи облачной электронной подписи (ОЭП).

Кроме того, вход в личный кабинет налогоплательщика доступен в мобильном приложении Salyk.kg через ЕСИ.

Для регистрации через логин/пароль:

  • необходимо пройти по ссылке https://cabinet.salyk.kg и выбрать вкладку «Регистрация»;

  • выбрать способ регистрации через «логин и пароль»

  • заполнить предлагаемые формой ввода поля:

1) в поле «Тип лица» нужно выбрать:

  • «физическое лицо» — для обычного человека или индивидуального предпринимателя;

  • «юридическое лицо» — для сотрудников компаний и ОсОО;

2) в поле «Код УГНС»:

  • выбрать территориальный налоговый орган по налоговой регистрации из выпадающего списка;

3) для юридических лиц надо заполнить:

  • «ИНН юридического лица» — ввести ИНН из 14 знаков и нажать «Поиск»;

  • «Наименование налогоплательщика» — заполнится автоматически;

4) для физических лиц надо заполнить:

  • поле «ИНН» — ввести ИНН из 14 знаков и нажать «Поиск»;

  • поле «ФИО» — заполнится автоматически;

5) поле «Место жительства (прописки)/Юридический адрес» заполняется автоматически после введения ИНН;

6) в поле «Пароль»:

  • ввести пароль, который будете использовать;
  • пароль должен содержать не менее восьми символов;

7) в поле «Подтвердите пароль»:

  • ввести придуманный ранее пароль;
  • если он будет неверным, система выдаст сообщение «Пароли не совпадают».

Все поля обязательны для заполнения.

Далее нужно нажать на кнопку «Зарегистрироваться»:

  • заявка поступит в базу Налоговой службы;

  • инспектор соответствующего территориального управления рассмотрит ее;

  • если причин для отказа нет, то регистрацию подтвердят.

Важно:

Подтверждают регистрацию при личном предъявлении паспорта налогоплательщиком.

Регистрация юридического лица должна осуществляться руководителем или бухгалтером организации.

5

В налоговую надо будет идти?

Да, необходимо посетить территориальный налоговый орган, если выбрана регистрация в кабинете налогоплательщика через логин/пароль. Инспектор подтвердит регистрацию после предъявления паспорта.

6

Для регистрации через ЕСИ с помощью облачной электронной подписи:

Заявление заполняется после выбора облачной электронной подписи. Информация считывается из набора данных, содержащихся в ОЭП. Регистрация осуществляется автоматически без участия сотрудника Налоговой службы.

7

А если у меня филиал юрлица

Филиал регистрируют только через ОЭП с обязательным указанием головной организации. Заявка, заполненная и сохраненная пользователем филиала, отобразится в разделе «Филиалы головной организации». Руководитель может подтвердить регистрацию филиала, если он им является.

8

Куда идти, если забыл пароль

Можно воспользоваться функцией «Забыли пароль».

Для этого необходимо:

  • открыть главную страницу входа в кабинет cabinet.salyk.kg;
  • нажать кнопку «Забыли пароль»;
  • ввести свой логин и новый пароль;
  • нажать кнопку «Восстановить пароль».

Чтобы сбросить старый пароль и получить доступ к личному кабинету с помощью нового, придется посетить налоговый орган по месту регистрации.

9

Какие услуги есть в кабинете налогоплательщика?

Главное меню содержит разделы «Модули», «Е-отчеты», «Сервисы», «Имущество», «Переписка с ГНС» и «Уплата налога».

Раздел «Модули»:

Модуль «ЭТТН» создан для работы с накладными, предназначенными для учета товарно-материальных ценностей при их перемещении.

Раздел «Е-отчеты»:

  • можно отправлять первоначальный и уточненный типы налоговой отчетности с нулевыми данными;
  • скачивать отчеты в PDF-формате в «Журнале электронных отчетов»;
  • в «Журнале электронных отчетов» отображаются все отчеты, поданные через приложение Salyk.kg и веб-сервис cabinet.salyk.kg.

Раздел «Сервисы»:

Можно получить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, налоговой регистрации, акты и выверки.

«Информация о состоянии расчетов с бюджетом» — есть данные только по тем районам, где пользователь работал. Нужно выбрать доступный район, нажать «Найти», сервис выдаст сведения о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на текущую дату, проценты, пени, налоговые санкции и переплаты, задолженность пользователя.

«Персональные данные» — можно найти информацию о налоговой регистрации пользователя в виде справки, о руководителе, учредителе и главном бухгалтере.

«Акт сверки взаимных расчетов» — дает форму акта сверки взаимных расчетов с пользователем. Данные выдают с начала указанной пользователем даты и по конечную дату.

«Выверка расчетов» — дает отчет по выверке расчетов налогоплательщика на конкретный период времени. Информация предоставляется по всем налогам с начала текущего на момент поиска года и только по тем районам, в которых пользователь вел деятельность.

«Сводная карточка лицевого счета» — отображает сводную информацию сальдо по всем видам налога пользователя.

«Платежи» — можно проверить платежи пользователя, используя функцию поиска. Параметры поиска включают возможность выбора интересующего периода, номер документа, по которому был произведен платеж, и район.

Раздел «Имущество»:

Показывает все движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на пользователя.

Раздел «Переписка с ГНС»:

Отображаются журнал электронных заявлений, решения, извещения и другие документы от налогового органа.

Раздел «Уплата налога»:

Указываются все виды уплаченных налогов по каждому району, в котором пользователь ведет деятельность. Информация в виде ознакомительной таблицы отображается при нажатии на соответствующий район.

10

У меня нет бизнеса. Мне нужен кабинет налогоплательщика?

Нужен. Регистрация в кабинете налогоплательщика нужна всем налогоплательщикам, обязанным представлять Единую налоговую декларацию вне зависимости, занимается он бизнесом или нет.

Согласно статье 106 части 3 Налогового кодекса, Единую налоговую декларацию обязаны представлять физические лица, имеющие в собственности имущество и у которых возникает налоговое обязательство в соответствии с Налоговым кодексом.

11

Если данные не верны

Кабинет налогоплательщика показывает в том числе наличие у человека имущества. Здесь могут быть ошибки.

Система показывает:

  • жилье, которого нет, — нужно обращаться в госучреждение «Кадастр» с паспортом и там вносить корректировки;
  • транспорт, которого нет или давно продан, — нужно идти в госучреждение «Унаа» и там выяснять все подробности.
12

Штрафы и неуплата налогов

Все данные и извещения о неуплате налогов отправляются в личный кабинет налогоплательщика. В модуле «Переписка с ГНС» отображен раздел «Уведомления». Туда приходит информация о задолженности налогоплательщика.

  • Если у налогоплательщика нет личного кабинета, извещения отправляют по почте.
  • Если система показывает наличие штрафов, то для получения подробной информации необходимо обратиться в территориальный налоговый орган.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286841/
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