Цифра дня. 23,4 миллиарда сомов грантов получил Кыргызстан за два года

С января 2022-го по январь 2024 года Кыргызстан получил 23 миллиарда 411 миллионов сомов иностранных грантов. Об этом сообщило издание Factcheck.
В подборке издания приведены лишь те гранты, о которых сообщалось в СМИ.
Кыргызстану выделили $186,16 миллиона грантов:
- $65 миллионов — Азиатский банк развития;
- $14,96 миллиона — правительство Японии;
- $42 миллиона — правительство Китая;
- $27,8 миллиона — Глобальный фонд;
- $36,4 миллиона — Всемирный банк.
Кроме того, республике выделили в виде грантов 70,2 миллиона евро. В том числе КР получила:
- 52 миллиона евро — Евросоюз;
- 10 миллионов евро — Германский банк развития (KfW);
- 4,5 миллиона евро — правительство Германии;
- 3,7 миллиона евро — Европейский банк реконструкции и развития.