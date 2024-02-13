Цифра дня. 23,4 миллиарда сомов грантов получил Кыргызстан за два года

С января 2022-го по январь 2024 года Кыргызстан получил 23 миллиарда 411 миллионов сомов иностранных грантов. Об этом сообщило издание Factcheck.

В подборке издания приведены лишь те гранты, о которых сообщалось в СМИ.

Кыргызстану выделили $186,16 миллиона грантов:

$65 миллионов — Азиатский банк развития;

$14,96 миллиона — правительство Японии;

$42 миллиона — правительство Китая;

$27,8 миллиона — Глобальный фонд;

$36,4 миллиона — Всемирный банк.

Кроме того, республике выделили в виде грантов 70,2 миллиона евро. В том числе КР получила: