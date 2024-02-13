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Экономика

Цифра дня. 23,4 миллиарда сомов грантов получил Кыргызстан за два года

С января 2022-го по январь 2024 года Кыргызстан получил 23 миллиарда 411 миллионов сомов иностранных грантов. Об этом сообщило издание Factcheck.

В подборке издания приведены лишь те гранты, о которых сообщалось в СМИ.

Кыргызстану выделили $186,16 миллиона грантов:

  • $65 миллионов — Азиатский банк развития;
  • $14,96 миллиона — правительство Японии;
  • $42 миллиона — правительство Китая;
  • $27,8 миллиона — Глобальный фонд;
  • $36,4 миллиона — Всемирный банк.

Кроме того, республике выделили в виде грантов 70,2 миллиона евро. В том числе КР получила:

  • 52 миллиона евро — Евросоюз;
  • 10 миллионов евро — Германский банк развития (KfW);
  • 4,5 миллиона евро — правительство Германии;
  • 3,7 миллиона евро — Европейский банк реконструкции и развития.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286618/
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