Курс доллара в Кыргызстане не снижается, рубль и евро дешевеют

После интервенции Национального банка курс доллара США в Кыргызстане не снизился. Он остается в тех же значениях.

Сегодня американскую валюту покупают по 89,37-89,4 сома, продают по 89,72 сома. Номинальный курс установлен НБ КР в 89,43 сома.

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 95,5-96,1 сома, продают по 96,8-97 сомов. Официальный курс составляет 96,1059 сома (снижение на 0,19 процента).

Российский рубль тоже понемногу теряет позиции. Сегодня его покупают по 0,975-0,977 сома, продают по 0,985-1,005 сома. Номинальный курс — 0,9845 сома (рост на 0,03 процента).

Казахский тенге остается стабильным. Курс покупки составляет 0,135-0,137 сома, продажи — 0,202-0,208 сома при официальном курсе 0,1967 сома (снижение на 0,3 процента).