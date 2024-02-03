21:26
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Экономика

В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса

На форуме инвесторов «ЕС — Центральная Азия» обсуждался вопрос о начале разведения в Кыргызстане коров породы бело-голубая бельгийская. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Представители делегации Кыргызстана посетили в Бельгии фермерское предприятие Ecodynamics. Там они ознакомились с современными технологиями выращивания крупного рогатого скота бельгийской бело-голубой породы, а также производственным процессом на предприятии.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе договорились проработать вопрос разведения бельгийской бело-голубой породы в Кыргызстане. Подписан соответствующий меморандум.

В ведомстве отметили следующие преимущества бельгийской бело-голубой породы коров: спокойный характер, высокая фертильность, повышенный убойный выход мяса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285836/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Минсельхоз призывает фермеров переходить на разведение высокопродуктивного скота
В Тонском районе внедряют светоотражающие ленточки для скота
Чабаны Кыргызстана помогут возродить животноводство на острове Сардиния
В Кыргызстане появится госпрограмма по развитию животноводства. План Минсельхоза
В Кыргызстане требуют найти живодеров, жестоко расправившихся с волком
Не так поняли. Депутат объяснил, с каких сельчан он предлагает взимать налог
Минсельхоз предлагает сократить разведение лошадей спортивных пород
В Кыргызстане почти 100 заводов и ферм могут лишиться статуса племенных
Козье царство Оксаны Брюховецкой
Фермеры Кыргызстана делают упор на племенное животноводство
Популярные новости
Кыргызстан поднялся в&nbsp;мировом рейтинге ГЧП с&nbsp;68-го на&nbsp;22-е место Кыргызстан поднялся в мировом рейтинге ГЧП с 68-го на 22-е место
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без...
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
19:09
Нацбанк оштрафовал комбанк на 22,6 миллиона сомов