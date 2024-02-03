В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса

На форуме инвесторов «ЕС — Центральная Азия» обсуждался вопрос о начале разведения в Кыргызстане коров породы бело-голубая бельгийская. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Представители делегации Кыргызстана посетили в Бельгии фермерское предприятие Ecodynamics. Там они ознакомились с современными технологиями выращивания крупного рогатого скота бельгийской бело-голубой породы, а также производственным процессом на предприятии.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе договорились проработать вопрос разведения бельгийской бело-голубой породы в Кыргызстане. Подписан соответствующий меморандум.

В ведомстве отметили следующие преимущества бельгийской бело-голубой породы коров: спокойный характер, высокая фертильность, повышенный убойный выход мяса.