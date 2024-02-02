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Экономика

Российско-Кыргызский фонд развития поддержал проект по выпуску бытовой химии

Российско-Кыргызский фонд развития поддержал проект ОсОО «Би Групп лтд» по приобретению и реконструкции производственных помещений и покупке оборудования для изготовления тары. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

С 2013 года ОсОО выпускает бытовую химию. В 2023-м представители компании пришли в фонд с идеями по реализации нового проекта. В течение 10 месяцев РКФР помогал компании с подготовкой бизнес-плана, в итоге подписан договор о финансировании. На этот проект выделяется 97,9 миллиона сомов.

Более 90 процентов бытовой химии в КР — импортного производства. Проект позволит сделать вклад в импортозамещение. Производственная мощность предприятия возрастет до 2,2 миллиона штук продукции в год. Она вдвое дешевле импортных аналогов.

«Благодаря проекту на этом предприятии дополнительно появится 30 рабочих мест. Этот проект — еще одно свидетельство того, что любой предприниматель, у которого есть конкретная идея и достаточные компетенции, может рассчитывать на нашу поддержку. Мы рады, что помогаем таким бизнесменам и вместе вносим вклад в развитие экономики», — сказал председатель правления РКФР Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285631/
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