16:08
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Экономика

В Кыргызстане обещают упростить процедуру уплаты налогов

«Мы должны работать над оптимизацией и некоторые налоги исключить», — заявил заместитель председателя Налоговой службы Исламбек Кыдыргычов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, сейчас в Кыргызстане есть семь видов налогов.

Исламбек Кыдыргычов признал, что некоторые процессы в рамках их уплаты усложнены. Необходимо упростить эти процедуры.

«Шаги для этого сделаны. С 2023 года работает система единого налога. Это специальный налоговый режим, где налог взимается от выручки с определенными ставками. Для швейной отрасли это 0,25 процента, торговли — от 0 до 4 процентов в зависимости от оборота, услуги и общепит — 4-6 процентов. Было поручение изучить опыт Японии и США по оптимизации налоговой системы. Там нет НДС и других сопутствующих налогов, усложненных при расчете как для налогоплательщиков, так и для контролирующих органов. Изучим возможность применить это в КР», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285605/
просмотров: 4588
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговая в 2023 году перевыполнила план по сбору налогов на 3 миллиарда сомов
Цифра дня. 296,5 миллиарда сомов налогов собрано в Кыргызстане в 2023 году
Ввести городской налог предложил депутат Бишкекского горкенеша
Штрафы, порно, паранджа, тонировка. Что обсуждали депутаты в 2023-м
Гостиницы, рестораны и туркомпании заплатили 2,6 миллиарда налогов в 2023 году
Президент призвал считать налоги вкладом в развитие страны, а не принуждением
В Кыргызстане планируют упростить процедуру закрытия ИП
С Нидерландами подписано соглашение об избежании двойного налогообложения
В ноябре впервые в истории собрано 20,2 миллиарда сомов налогов
«Дордой» переходит на особый налоговый режим
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Кыргызстан поднялся в&nbsp;мировом рейтинге ГЧП с&nbsp;68-го на&nbsp;22-е место Кыргызстан поднялся в мировом рейтинге ГЧП с 68-го на 22-е место
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
15:56
Авария на ТЭЦ. Подать горячую воду обещают до 12 ночи Авария на ТЭЦ. Подать горячую воду обещают до 12 ночи
15:38
Кыргызстанец выиграл бронзовую медаль турнира по боксу в Испании
15:30
Авария на ТЭЦ. Началось подключение горячей воды
15:02
Авария на ТЭЦ. Все котлы в старой части готовы к запуску
15:01
Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека