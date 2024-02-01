В Кыргызстане обещают упростить процедуру уплаты налогов

«Мы должны работать над оптимизацией и некоторые налоги исключить», — заявил заместитель председателя Налоговой службы Исламбек Кыдыргычов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, сейчас в Кыргызстане есть семь видов налогов.

Исламбек Кыдыргычов признал, что некоторые процессы в рамках их уплаты усложнены. Необходимо упростить эти процедуры.

«Шаги для этого сделаны. С 2023 года работает система единого налога. Это специальный налоговый режим, где налог взимается от выручки с определенными ставками. Для швейной отрасли это 0,25 процента, торговли — от 0 до 4 процентов в зависимости от оборота, услуги и общепит — 4-6 процентов. Было поручение изучить опыт Японии и США по оптимизации налоговой системы. Там нет НДС и других сопутствующих налогов, усложненных при расчете как для налогоплательщиков, так и для контролирующих органов. Изучим возможность применить это в КР», — отметил он.