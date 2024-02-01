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Экономика

Цифра дня. 145 миллионов сомов стоят выпущенные в КР за год ювелирные изделия

По итогам 2023 года отечественными предпринимателями произведено ювелирных изделий на сумму 145 миллионов сомов. Такие данные приводит Министерство экономики и коммерции.

Этот показатель в пять раз превышает объемы производства за 2022-й.

«В рамках оказания государственной поддержки на сегодня производители ювелирных изделий уплачивают НДС с уменьшением на 80 процентов. В 2022 году принята новая редакция Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». В ближайшее время планируется провести работы по решению основной проблемы — обеспечения сырьем (золото и серебро) отечественных производителей ювелирных изделий», — рассказала замглавы ведомства Айнура Усенбекова на встрече с ювелирами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285574/
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