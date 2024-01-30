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Экономика

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 13 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила официальный представитель НБ КР Аида Карабаева.

По ее словам, Нацбанк отслеживает тенденции развития экономической ситуации во внутренней и внешней среде, с учетом которых и принято решение. Показатель годовой инфляции в Кыргызстане продолжил снижение, годовая инфляция по итогам 2023-го составила 7,3 процента. По итогам прошлого года экономическая активность в стране сохраняется высокой.

«Темпы роста реального ВВП по итогам года составили 6,2 процента за счет наибольшего вклада сектора услуг и обрабатывающей промышленности. Вместе с тем внутренний спрос остается повышенным, чему способствуют растущие темпы потребительского кредитования, увеличение заработной платы и рост притока денежных переводов. Проводимая денежно-кредитная политика способствует укреплению сберегательного поведения населения», — сказала Аида Карабаева.

По предварительным данным, в 2023-м депозитная база выросла на 27,3 процента и составила порядка 431,3 миллиарда сомов.

Банковский сектор продолжает активное кредитование реального сектора. Объем кредитного портфеля в прошлом году вырос на 26,3 процента и составил 257,8 миллиарда сомов. В Нацбанке считают, что основные показатели деятельности финансово-кредитных организаций демонстрируют достаточный запас прочности. Это позволяет сохранить устойчивость банковской системы.

Коммерческие банки располагают достаточным объемом ликвидности в национальной валюте. Внутренний валютный рынок остается относительно стабильным.

В 2023-м НБ КР провел 14 интервенций по продаже иностранной валюты на $655,7 миллиона.

«Принятие решения Национального банка о сохранении учетной ставки на уровне 13 процентов будет способствовать дальнейшему замедлению инфляционных процессов в республике и удержанию инфляции в пределах целевых значений 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Нацбанк продолжит отслеживать складывающуюся ситуацию как во внешней среде, так и в отечественной экономике. В случае возникновения каких-либо рисков финансовый регулятор не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику», — заключила Аида Карабаева.

Следующее плановое заседание правления НБ КР по вопросу о размере учетной ставки состоится 26 февраля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285356/
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