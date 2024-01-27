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Экономика

Нацбанк включил в статистику переводы через карты и электронные кошельки

Национальный банк обновил статистику международных денежных переводов физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Регулятор отметил, что на сегодня растут объемы международных денежных переводов физических лиц с использованием банковских мобильных приложений (банковских карт) и электронных кошельков. Эти способы отправки и получения трансграничных переводов используются наряду с традиционными системами денежных переводов.

«Национальным банком совместно с коммерческими банками проведена необходимая работа по включению установленных операций в статистику международных денежных переводов, проводимых между физическими лицами — резидентами и физическими лицами — нерезидентами Кыргызстана. Соответствующая информация о денежных переводах обновлена и опубликована на официальном интернет-сайте Национального банка», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285195/
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