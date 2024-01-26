За четыре года в ЕАЭС обнулили таможенные пошлины на 1,3 тысячи товаров

За последние четыре года в Евразийском экономическом союзе обнулили ввозные таможенные пошлины на более чем 1,3 тысячи товарных позиций. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, за прошедшее время принято большое количество решений по обеспечению свободного доступа товаров на рынке ЕАЭС.

В том числе Ия Малкина особо подчеркнула решение о введении беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 31 марта 2022-го по 1 апреля 2024-го.

«Речь о товарах стоимостью до 1 тысячи евро и массой до 31 килограмма. Граждане могут самостоятельно ввезти те потребительские товары, которые им необходимы, несмотря на решения третьих стран», — заключила она.