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Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

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Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285116/
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