Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза

Кыргызстан завершил 2023 год с хорошими показателями. Если верить официальным данным. Высокий рост ВВП и замедление инфляции, казалось бы, рисуют хорошую картину будущего страны. Но ситуация гораздо сложнее, чем зачастую ее рисуют на бумаге чиновники.

В 2024-м рост цен в два раза обгонит увеличение экономики.

Кроме того, преобладают риски ускорения инфляции и усложнения макроэкономических условий.

Редакция 24.kg собрала прогнозы государственных органов и мировых финансовых институтов о том, каким будет 2024 год для страны в экономическом плане.

ВВП будет расти медленнее

Министерство финансов в пояснительной записке к бюджету Кыргызстана на 2024 год обрисовало перспективы развития экономики. Ожидается, что рост ВВП обеспечат увеличение объемов:

промышленности — на 3,9 процента;

сферы услуг — на 5,1 процента;

строительства — на 8,5 процента;

сельского хозяйства — на 2,5 процента.

При этом половина ВВП по-прежнему приходится на сферу услуг.

В Евразийском банке развития отметили, что в первой половине 2024 года сильный внутренний потребительский спрос продолжит играть роль драйвера экономики.

Прогнозируемое в КР маловодье отрицательно повлияет на динамику роста в сельском хозяйстве и энергосекторе.

С учетом профита бюджета и направления денежно-кредитных условий на сдерживание инфляции потребительская активность в течение года нормализуется. Во второй его половине ожидается замедление роста оптовой и розничной торговли.

«Риски финансовой стабильности могут возникнуть в государствах Центральной Азии из-за неразвитости банковских систем и увеличения кредитного риска. Отсроченные последствия санкций в ответ на вторжение России в Украину могут привести к увеличению затрат на международные платежные расчеты в Кыргызстане и Таджикистане», — предупредили во Всемирном банке.

Цены никак не обуздать

Предположения экономистов по уровню инфляции в Кыргызстане на 2024 год не внушают оптимизма. Да, тенденция замедления роста цен сохранится, но все-таки значительно отразится на кошельках простых людей.

По итогам 2024 года цены в Кыргызстане вырастут почти в два раза выше, чем это сможет сделать ВВП.

«Ожидаем в начале 2024 года повышение инфляционного фона, обусловленного высокой потребительской активностью, ростом импортных цен на зерновые и горюче-смазочные материалы. По мере ослабления потребительской активности и с получением нового урожая зерновых замедление инфляции станет более выраженным», — отметили в Евразийском банке развития.

При этом ситуация на мировых рынках продовольствия продолжит способствовать ослаблению инфляционного давления в Кыргызстане. Давление со стороны цен на нефть также ослабнет в среднесрочной перспективе.

«Национальный банк, опираясь на анализ экономических факторов, внешних и внутренних тенденций, в 2024 году намеревается удержать инфляцию около верхнего предела среднесрочного целевого ориентира», — отметили в НБ КР.

Риски ухудшения ситуации велики

Несмотря на положительные прогнозы, в Кыргызстане сохраняются риски усложнения экономической ситуации. Например, более глубокая рецессия в глобальной экономике в первую очередь отразится на внешнеэкономической деятельности республики.

Замедление экономики Китая, ключевого поставщика комплектующих, притормозит активность промышленного производства и снизит экспортные поставки в страны ЕАЭС.

«Риски ускорения инфляции преобладают. Вопрос о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию в процессе обсуждения. В случае положительного решения эти меры разово скажутся на динамике инфляции. В то же время затяжной рост цен на зерновые окажет более выраженное и широкое влияние на инфляционные ожидания. Повысилась вероятность роста цен на сельхозпродукцию в 2024 году», — считают в ЕАБР.

В АБР отметили, что их прогноз по росту экономики Кыргызстана подвержен повышенной неопределенности и рискам спада.

«Это связано с оттоком капитала, более низким, чем прогнозировалось, экономическим ростом в России, сокращением денежных переводов или риском введения вторичных санкций», — пояснил директор представительства Азиатского банка развития в КР Чжэн Ву.

Республике надо продолжать структурные и экономические реформы для повышения потенциала роста страны и укрепления устойчивости к будущим потрясениям.

«Дальнейшая эскалация войны в Украине и вторичные санкции могут ослабить российскую экономику, привести к возвращению кыргызских рабочих-мигрантов и снизить торговлю и экономический рост», — считает глава миссии Международного валютного фонда в Кыргызстане Николоз Гигинеишвили.

Эксперты МВФ отметили: среднесрочный и долгосрочный рост можно повысить посредством структурных реформ.

Нацбанк КР подчеркивает, что одним из факторов влияния на цены остается зависимость страны от импорта товаров и услуг.

«Потенциальный рост инфляции, вызванный возможным ростом цен на сельхозтовары, может нивелировать наметившееся замедление цен на мировых продовольственных рынках и на определенные товары в Кыргызстане. Но сохраняется неопределенность во внешней среде, которая может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на цены в стране», — заключили в Нацбанке.