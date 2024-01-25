Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза

Кыргызстан завершил 2023 год с хорошими показателями. Если верить официальным данным. Высокий рост ВВП и замедление инфляции, казалось бы, рисуют хорошую картину будущего страны. Но ситуация гораздо сложнее, чем зачастую ее рисуют на бумаге чиновники.
В 2024-м рост цен в два раза обгонит увеличение экономики.
Кроме того, преобладают риски ускорения инфляции и усложнения макроэкономических условий.
Редакция 24.kg собрала прогнозы государственных органов и мировых финансовых институтов о том, каким будет 2024 год для страны в экономическом плане.
ВВП будет расти медленнее
Министерство финансов в пояснительной записке к бюджету Кыргызстана на 2024 год обрисовало перспективы развития экономики. Ожидается, что рост ВВП обеспечат увеличение объемов:
- промышленности — на 3,9 процента;
- сферы услуг — на 5,1 процента;
- строительства — на 8,5 процента;
- сельского хозяйства — на 2,5 процента.
При этом половина ВВП по-прежнему приходится на сферу услуг.
В Евразийском банке развития отметили, что в первой половине 2024 года сильный внутренний потребительский спрос продолжит играть роль драйвера экономики.
Прогнозируемое в КР маловодье отрицательно повлияет на динамику роста в сельском хозяйстве и энергосекторе.
С учетом профита бюджета и направления денежно-кредитных условий на сдерживание инфляции потребительская активность в течение года нормализуется. Во второй его половине ожидается замедление роста оптовой и розничной торговли.
«Риски финансовой стабильности могут возникнуть в государствах Центральной Азии из-за неразвитости банковских систем и увеличения кредитного риска. Отсроченные последствия санкций в ответ на вторжение России в Украину могут привести к увеличению затрат на международные платежные расчеты в Кыргызстане и Таджикистане», — предупредили во Всемирном банке.
Цены никак не обуздать
Предположения экономистов по уровню инфляции в Кыргызстане на 2024 год не внушают оптимизма. Да, тенденция замедления роста цен сохранится, но все-таки значительно отразится на кошельках простых людей.
По итогам 2024 года цены в Кыргызстане вырастут почти в два раза выше, чем это сможет сделать ВВП.
«Ожидаем в начале 2024 года повышение инфляционного фона, обусловленного высокой потребительской активностью, ростом импортных цен на зерновые и горюче-смазочные материалы. По мере ослабления потребительской активности и с получением нового урожая зерновых замедление инфляции станет более выраженным», — отметили в Евразийском банке развития.
При этом ситуация на мировых рынках продовольствия продолжит способствовать ослаблению инфляционного давления в Кыргызстане. Давление со стороны цен на нефть также ослабнет в среднесрочной перспективе.
«Национальный банк, опираясь на анализ экономических факторов, внешних и внутренних тенденций, в 2024 году намеревается удержать инфляцию около верхнего предела среднесрочного целевого ориентира», — отметили в НБ КР.
Риски ухудшения ситуации велики
Несмотря на положительные прогнозы, в Кыргызстане сохраняются риски усложнения экономической ситуации. Например, более глубокая рецессия в глобальной экономике в первую очередь отразится на внешнеэкономической деятельности республики.
Замедление экономики Китая, ключевого поставщика комплектующих, притормозит активность промышленного производства и снизит экспортные поставки в страны ЕАЭС.
«Риски ускорения инфляции преобладают. Вопрос о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию в процессе обсуждения. В случае положительного решения эти меры разово скажутся на динамике инфляции. В то же время затяжной рост цен на зерновые окажет более выраженное и широкое влияние на инфляционные ожидания. Повысилась вероятность роста цен на сельхозпродукцию в 2024 году», — считают в ЕАБР.
В АБР отметили, что их прогноз по росту экономики Кыргызстана подвержен повышенной неопределенности и рискам спада.
«Это связано с оттоком капитала, более низким, чем прогнозировалось, экономическим ростом в России, сокращением денежных переводов или риском введения вторичных санкций», — пояснил директор представительства Азиатского банка развития в КР Чжэн Ву.
Республике надо продолжать структурные и экономические реформы для повышения потенциала роста страны и укрепления устойчивости к будущим потрясениям.
«Дальнейшая эскалация войны в Украине и вторичные санкции могут ослабить российскую экономику, привести к возвращению кыргызских рабочих-мигрантов и снизить торговлю и экономический рост», — считает глава миссии Международного валютного фонда в Кыргызстане Николоз Гигинеишвили.
Эксперты МВФ отметили: среднесрочный и долгосрочный рост можно повысить посредством структурных реформ.
Нацбанк КР подчеркивает, что одним из факторов влияния на цены остается зависимость страны от импорта товаров и услуг.
«Потенциальный рост инфляции, вызванный возможным ростом цен на сельхозтовары, может нивелировать наметившееся замедление цен на мировых продовольственных рынках и на определенные товары в Кыргызстане. Но сохраняется неопределенность во внешней среде, которая может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на цены в стране», — заключили в Нацбанке.