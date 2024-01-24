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Экономика

Стали недоступными данные о странах, где Кыргызстан покупает электроэнергию

Национальный статистический комитет перестал публиковать данные об импорте электроэнергии и ее стоимости в разбивке по странам. Об этом следует из отчета ведомства о внешней и взаимной торговле Кыргызстана товарами за январь — ноябрь 2023-го.

Ранее в этом отчете представляли цифры об общем объеме импорта, его стоимости в сомах и долларах США, сравнение с предыдущим годом. При этом сведения были также в разбивке по государствам. По итогам ноября прошлого года в отчете остались только общие цифры.

В ноябре 2023-го объем импорта электроэнергии в КР составил 536,6 миллиона киловатт-часов.

Всего за 11 месяцев республика купила у других стран 3 миллиарда 444 миллиона киловатт-часов.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 658,8 миллиона киловатт-часов.

Общая стоимость импортированного электричества составила более 7 миллиардов сомов. Значит, 1 киловатт в среднем стоил 2,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284906/
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