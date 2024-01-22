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Экономика

Запуск кыргызско-узбекского автомобильного завода откладывается

Сроки запуска кыргызско-узбекского автомобильного завода немного сдвинули. Об этом сегодня сообщил журналистам министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, главы Кыргызстана и Узбекистана договорились о запуске предприятия. Подписаны дорожная карта и план мероприятий по реализации проекта.

«По дорожной карте мы планировали запуск этого предприятия в начале этого года. Но из-за погодных условий этот срок сдвигается предположительно на первое полугодие 2024-го. Но работы там не останавливаются. Думаю, жители Сокулукского района видят, какими темпами идет строительство. Думаю, к концу первого полугодия мы уже представим первую продукцию», — сказал Данияр Амангельдиев.

Напомним, в марте 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане между АО «Узавтосаноат», ОсОО «ДТ Техник» и АО «НУР» (КР). Предприятие решили разместить в Сокулукском районе Чуйской области. На заводе собираются производить автомобили Chevrolet, Daewoo и Isuzu.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284776/
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