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Экономика

Они могут уйти в тень. В Жогорку Кенеше обсуждают закон о ломбардах

Ломбарды могут уйти в тень и будут «крышеваться» людьми, которые имеют отношение к правоохранительным органам. Об этом сегодня заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Такое же мнение высказал и министр экономики Данияр Амангелдиев.

Сегодня в Жогорку Кенеше на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике обсуждают проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере ломбардной деятельности».

Депутат Дастан Бекешев предложил, что процент по займам в ломбардах не должен превышать 25. «Если взял 1 тысячу сомов, потолок должен быть 250 сомов. И всем будет понятно. Мы здесь говорим эффективная ставка, номинальная, но никто не понимает, даже сидящие здесь, а уж тем более простые граждане», — сказал нардеп.

Министр экономики отметил, что «сама ставка должна на что-то опираться». «Каждый бизнес должен быть рентабельным», — подчеркнул Данияр Амангелдиев.

Депутат Карим Ханжеза задался вопросом, почему нельзя снизить ставки в ломбардах до 15 процентов.

«Можно и нулевую сделать, но ломбарды уйдут в тень. Такую же практику ввели в России. В итоге ломбарды закрылись. Появились комиссионные магазины, принцип работы такой же, как у ломбардов. Этот сектор (ломбарды) всегда существовал, вопрос в том, в каком виде он будет работать у нас», — ответил депутату Данияр Амангелдиев.

Депутат Эльвира Сурабалдиева подчеркнула: когда вводится госрегулирование в частном секторе, это заканчивается уходом отрасли в тень.

«Почему люди обращаются в ломбард, потому что нет доступа к дешевым кредитам. Ломбарды — это трагедия, потому что государственная политика сложилась так, что ожидания населения о доступных кредитах, долгосрочных и краткосрочных не оправдались. В погоне за популизмом мы снизим процентную ставку, вы дадите гарантию, что они не уйдут в тень и не будут договариваться, что их не будут «крышевать» люди, которые связаны с правоохранительными органами?» — задалась вопросом нардеп.

Она также предостерегла своих коллег от популизма и призвала их подумать, как дальше будут работать ломбарды: «Мы примем закон, но будет ли он работать?»

Отметим, кабмин предлагает исключить ломбарды из списка участников обмена кредитной информации через кредитные бюро, чтобы они давали информацию об эффективной годовой ставке займа и чтобы эта ставка не могла превышать на 30 процентов среднюю ставку кредитования, устанавливаемую НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284760/
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