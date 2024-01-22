04:13
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Экономика

В Кыргызстане уровень ВВП приблизился к $2 тысячам на душу населения

«В Кыргызстане уровень ВВП приблизился к $2 тысячам на душу населения», — заявил сегодня журналистам министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, по итогам 2022 года после пересчета этот показатель был $1 тысяча 74. Сейчас, по предварительным итогам, он составляет $1 тысячу 970.

«Это наши данные. Национальный статистический комитет представит точные подсчеты позднее. Думаю, мы превысим показатель ВВП в $2 тысячи на душу населения. Я думаю, что это тоже один из неплохих показателей», — сказал Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284758/
просмотров: 972
Версия для печати
Материалы по теме
ВВП Кыргызстана пересчитали. Министр экономики рассказал, зачем это нужно
О динамике роста доходов бюджета и внешнем долге рассказал Садыр Жапаров
ВВП Кыргызстана превысил отметку в 1 триллион сомов
Вклад мигрантов из Центральной Азии в экономику России составляет 8-10 процентов
По итогам 2023 года ВВП Кыргызстана увеличится на 4,2 процента — прогноз ЕАБР
Акылбек Жапаров: Пятилетнюю планку по ВВП кабмин преодолел за два года
Рост экономики Кыргызстана с начала года зафиксирован на уровне 7 процентов
Акылбек Жапаров рассказал, когда в Кыргызстане будет комфортно жить
Итоги первого полугодия — 2022: объем ВВП составил 335 миллиардов сомов
Китай превзойдет США и станет крупнейшей экономикой мира: прогноз специалистов
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;января. Сильно подорожали огурцы и&nbsp;бананы Продуктовая корзина Бишкека на 20 января. Сильно подорожали огурцы и бананы
В&nbsp;споре вокруг комплекса &laquo;Аврора Грин&raquo; поставлена точка&nbsp;&mdash; возвращен государству В споре вокруг комплекса «Аврора Грин» поставлена точка — возвращен государству
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 января
В&nbsp;Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с&nbsp;сомом В Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с сомом
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Acıbadem в&nbsp;2023&nbsp;году: год достижений и&nbsp;свершений Acıbadem в 2023 году: год достижений и свершений
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
23 января, вторник
01:45
Как вести себя во время землетрясения. Советы МЧС Как вести себя во время землетрясения. Советы МЧС
01:33
Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
01:21
Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
00:36
В Кыргызстане произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 января, понедельник
23:41
Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь
23:22
Министерство образования и науки намерено создать издательство «Окуу китеби»
23:03
Овощи и фрукты с нарушениями фитосанитарных норм пытались ввезти из России в КР
22:44
Штефан Таркович: Сейчас в сборной Кыргызстана по футболу собраны лучшие игроки
22:19
Президент утвердил бюджет Социального фонда на 2024 год