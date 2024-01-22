«В Кыргызстане уровень ВВП приблизился к $2 тысячам на душу населения», — заявил сегодня журналистам министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, по итогам 2022 года после пересчета этот показатель был $1 тысяча 74. Сейчас, по предварительным итогам, он составляет $1 тысячу 970.

«Это наши данные. Национальный статистический комитет представит точные подсчеты позднее. Думаю, мы превысим показатель ВВП в $2 тысячи на душу населения. Я думаю, что это тоже один из неплохих показателей», — сказал Данияр Амангельдиев.