Цифра дня. 296,5 миллиарда сомов налогов собрано в Кыргызстане в 2023 году

По итогам 2023 года объем налоговых поступлений в бюджет Кыргызстана составил 296,5 миллиарда сомов. Такие данные озвучил журналистам министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, Налоговая служба собрала 185 миллиардов сомов налогов и платежей, Таможенная служба — 111,5 миллиарда сомов.

«Заявленные нами планы по фискализации реализуются. Результат виден налицо по поступлениям в республиканский бюджет. В среднем он растет порядка на 29 процентов, или на 66 миллиардов сомов», — сказал Данияр Амангельдиев.