Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить

Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Заместитель председателя Налоговой службы Нурлан Умтулов рассказал 24.kg, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс.

Кто может быть ИП? Индивидуальным предпринимателем могут быть: граждане Кыргызстана;

иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории КР.

Как зарегистрироваться? Если вы решили стать ИП, то нужно: обратиться в Налоговую службу в явочном порядке или онлайн;

в отделении НС вам помогут заполнить заявление формы STI-163;

предоставить копию паспорта. Если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в базе «Санарип аймак», то налоговая сама проверит его регистрацию.

Как зарегистрироваться онлайн? На сайте Cabinet.salyk.kg без посещения налогового органа. Чтобы подать заявку, нужно: выбрать раздел «Регистрация»;

в подразделе «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика» пройти процедуру идентификации. Можно использовать единую систему идентификации (ЕСИ), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или Smart-iD KG;

посмотреть статус заявления;

распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте Cabinet.salyk.kg. Свидетельство выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления. Где и как можно получить ЕСИ, читайте здесь.

Что делать дальше? После оформления документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус ИП. Можно выбрать налоговый режим: по патенту;

по единому налогу;

по общему налоговому режиму;

по другим режимам.

Как работать? При торговле и оказании услуг населению работаете на основе ККМ. При торговле и оказании услуг юрлицам оформляете электронные счета-фактуры.

Открываем банковский счет После регистрации у ИП надо декларировать доходы и расходы. Поэтому нужно открыть в банке отдельный бизнес-счет.

Как быть с имуществом Недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя. ИП может владеть имуществом как физлицо. При продаже своей квартиры или машины зачисляйте деньги на личный счет. То же касается и движимого имущества.

Какие отчеты сдавать? Каждый предприниматель обязан отправлять отчеты: в Налоговую службу;

в Социальный фонд;

в другие госорганы ежемесячно, раз в квартал или год. Штраф за просроченный отчет — от 1 до 23 тысяч сомов.

Отчеты при едином налоге: ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161;

раз в квартал: отчет по единому налогу по форме STI_191;

ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.