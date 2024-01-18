00:31
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Экономика

Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить

Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Заместитель председателя Налоговой службы Нурлан Умтулов рассказал 24.kg, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс.

Кто может быть ИП?

Индивидуальным предпринимателем могут быть:

  • граждане Кыргызстана;
  • иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории КР.

Как зарегистрироваться?

Если вы решили стать ИП, то нужно:

  • обратиться в Налоговую службу в явочном порядке или онлайн;
  • в отделении НС вам помогут заполнить заявление формы STI-163;
  • предоставить копию паспорта.

Если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в базе «Санарип аймак», то налоговая сама проверит его регистрацию.

Как зарегистрироваться онлайн?

На сайте Cabinet.salyk.kg без посещения налогового органа.

Чтобы подать заявку, нужно:

  • выбрать раздел «Регистрация»;
  • в подразделе «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика» пройти процедуру идентификации. Можно использовать единую систему идентификации (ЕСИ), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или Smart-iD KG;
  • посмотреть статус заявления;
  • распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте Cabinet.salyk.kg.

Свидетельство выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

Где и как можно получить ЕСИ, читайте здесь.

Что делать дальше?

После оформления документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус ИП.

Можно выбрать налоговый режим:

  • по патенту;
  • по единому налогу;
  • по общему налоговому режиму;
  • по другим режимам.

Как работать?

При торговле и оказании услуг населению работаете на основе ККМ.

При торговле и оказании услуг юрлицам оформляете электронные счета-фактуры.

Открываем банковский счет

После регистрации у ИП надо декларировать доходы и расходы. Поэтому нужно открыть в банке отдельный бизнес-счет.

Как быть с имуществом

Недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя.

ИП может владеть имуществом как физлицо.

При продаже своей квартиры или машины зачисляйте деньги на личный счет.

То же касается и движимого имущества.

Какие отчеты сдавать?

Каждый предприниматель обязан отправлять отчеты:

  • в Налоговую службу;
  • в Социальный фонд;
  • в другие госорганы ежемесячно, раз в квартал или год.

Штраф за просроченный отчет — от 1 до 23 тысяч сомов.

Отчеты при едином налоге:

  • ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161;
  • раз в квартал: отчет по единому налогу по форме STI_191;
  • ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.

Отчеты при общем налоговом режиме:

  • ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161 и отчет по налогу на добавленную стоимость (НДС);
  • раз в квартал: отчет по налогу с продаж;
  • ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284239/
просмотров: 11291
Версия для печати
Материалы по теме
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Сезон ОРВИ. Как попасть на прием к семейному врачу
Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и как получить
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
За&nbsp;выходные в&nbsp;Кыргызстане подешевел российский рубль За выходные в Кыргызстане подешевел российский рубль
НЭСК продлила акцию по&nbsp;списанию пени абонентам, погасившим долги НЭСК продлила акцию по списанию пени абонентам, погасившим долги
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
30 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 января, понедельник
23:42
Эксперты назвали самый популярный мобильный телефон в истории
23:03
В ЦОВП Узгенского района открыли центр компьютерной томографии
22:18
Житель Лейлека украл и продал скутер. Его задержали
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
21:46
В центре Бишкека появится 15-этажный торговый центр