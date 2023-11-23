Торговать на Wildberries кыргызстанцам станет проще. Подписано соглашение

Подписано соглашение об информационном взаимодействии между Центром «единого окна» и ООО «ВБ КейДжи» (Wildberries). Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

В рамках подписанного соглашения стороны обеспечат интеграцию информационных систем для передачи данных. Это позволит оптимизировать процессы при использовании маркетплейса Wildberries предпринимателями Кыргызстана, продукция которых прошла сертификацию соответствия и декларирование. Будет организована автоматическая верификация данных бизнесменов из национального реестра, оператором которого является Центр «единого окна».

«Это нововведение позволит оптимизировать процессы предпринимателей республики при работе на маркетплейсе. Завершение технической интеграции запланировано до конца 2023 года», — рассказали в Министерстве экономики и коммерции.