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Экономика

В Кыргызстане насчитывается 6,3 миллиона банковских карт

По итогам третьего квартала 2023 года общее число банковских платежных карт в обращении составило 6 миллионов 344,1 тысячи. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число карт выросло на 36,1 процента, а в сравнении с началом 2023-го — на 21,2 процента.

В том числе в стране есть 3 миллиона 220,1 тысячи карт национальной системы «Элкарт» (50,8 процента), 2 миллиона 956,9 тысячи карт системы VISA (46,61 процента), 52,5 тысячи — Masterсard, 93,1 тысячи — «Золотая корона» и 21,3 тысячи — Union Pay.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280548/
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