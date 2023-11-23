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Экономика

Запрет на экспорт летнего дизеля снимает правительство России

Правительство России решило снять временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство энергетики РФ.

Запрет ввели 21 сентября 2023 года в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.

«В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином. С начала действия запрета оптовые цены на летнее дизельное топливо на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 миллиона тонн, что на 14 процентов больше, чем на дату введения запрета», — говорится в сообщении.

Минэнерго РФ отмечает, что зимний период традиционно характеризуется завершением цикла модернизации НПЗ и пониженным спросом на летнее дизтопливо.

Напомним, что Кыргызстан закупает почти все топливо именно в России. Поэтому ситуация на топливном рынке РФ отражается и на стоимости ГСМ у нас в стране.

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