Цифра дня. 37 миллиардов сомов микрокредитов выдали кыргызстанцам

В январе — сентябре 2023 года микрокредитные организации Кыргызстана выдали кредитов на сумму около 37 миллиардов сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Число получателей микрокредитов превысило 533 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом число охваченных микрокредитованием увеличилось на 12 процентов, а объем выданных микрокредитов — на 29 процентов.

Больше всего получателей микрокредитов в Ошской (более 20 процентов от общего числа) и Джалал-Абадской (более 17 процентов) областях, Бишкеке (16 процентов) и Чуйской области (13 процентов).

Значительные суммы микрокредитов выданы в Бишкеке (19 процентов от общего объема выданных микрокредитов), Ошской (почти 17 процентов), Чуйской и Джалал-Абадской (по 16 процентов) областях.

За девять месяцев 2023 года из общего объема выданных населению микрокредитов около 48 процентов заимствовано на потребительские нужды, более 23 процентов — на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 11,5 процента — на сферу торговли и общественного питания и 6 процентов — на строительство.

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