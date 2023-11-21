Рост цен на зерно и муку может повысить инфляционные ожидания в Кыргызстане

Инфляция в Кыргызстане замедлилась до 9,2 процента в октябре по сравнению с 9,6 процента месяцем ранее. Об этом сообщает Евразийский банк развития.

Экономисты банка считают, что снижение связано с выходом из расчетов всплеска потребительских цен годом ранее. До февраля 2024-го этот фактор будет способствовать замедлению инфляции. С другой стороны, более быстрому ее замедлению будут препятствовать проинфляционные факторы, появившиеся в начале осени 2023 года.

«Рост импортных цен на зерно, зафиксированный в сентябре, транслировался в цены мучных изделий на внутреннем рынке. Учитывая высокую долю хлебобулочных изделий в потребительской корзине, это может повысить инфляционные ожидания. Мы полагаем, что Национальный банк продолжит удерживать ставку на уровне 13 процентов для стабилизации инфляционных ожиданий», — отмечают аналитики ЕАБР.