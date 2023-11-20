Картофель из Кыргызстана будут поставлять в Узбекистан. Заключен контракт

Торговое представительство Кыргызстана в Узбекистане под руководством Алмаза Темирбекова подписало контракт с крупными узбекскими импортерами на поставку высококачественного картофеля из Нарына и Иссык-Куля. Об этом сообщает пресс-служба Торгового представительства Кыргызстана в Узбекистане.

Стороны договорились о взаимовыгодных условиях, обеспечивающих не только высокое качество продукции, но и конкурентоспособные цены. Общий объем первой поставки оценивается примерно в 1 тысячу тонн картофеля. Первая партия отправится после лабораторной экспертизы.

«Это сотрудничество подчеркивает не только успешные отношения между странами, но и создает основу для долгосрочного партнерства в сферах торговли и экономики. Кыргызстан гордится своим вкладом в укрепление региональных связей и ожидает новых перспектив в международной торговле», — отметили в ТПП КР.