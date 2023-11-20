В Кыргызстане немного снизился курс покупки доллара США, зато подорожал евро.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают его по 89-89,1 сома. Это на 10-20 тыйынов ниже, чем по итогам прошлой недели. Курс продажи остался прежним — 89,72 сома. Он установлен одинаковым у всех коммерческих банков. Номинальный курс установлен Нацбанком в 89,1258 сома.

Евро за выходные немного подрос — на 20-30 тыйынов. Его покупают по 96,3-96,8 сома, продают — по 97,6-97,8 сома. Официальный курс составляет 96,6837 сома.

Российский рубль остается чуть выше сома. Сегодня его покупают по 0,98-0,985 сома, продают — по 1-1,02 сома. Номинальный курс — 1,0021 сома.

Казахский тенге остается стабильным. Курс покупки — 0,12-0,135 сома, продажи — 0,199-0,204 сома. Официальный курс установлен в 0,1926 сома.