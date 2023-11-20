В правила онлайн-аукциона на красивые автономера вносят изменения

Вносятся существенные изменения в правила использования портала онлайн-аукционов для приобретения государственных номерных знаков с особенными комбинациями цифр и букв. Об этом сообщило Министерство цифрового развития Кыргызстана.

Изменения касаются блокировки/разблокировки пользователей.

Ранее блокировка пользователей, не оплативших государственные номера, производилась без возможности разблокировки вне зависимости от срока давности. Теперь победители онлайн-аукциона, но не оплачивающие итоговую цену за сертификат на госномер более трех раз, будут временно заблокированы на портале nomer.srs.kg на срок до полугода.