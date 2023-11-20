02:21
USD 88.63
EUR 96.77
RUB 1.00
Экономика

В правила онлайн-аукциона на красивые автономера вносят изменения

Вносятся существенные изменения в правила использования портала онлайн-аукционов для приобретения государственных номерных знаков с особенными комбинациями цифр и букв. Об этом сообщило Министерство цифрового развития Кыргызстана.

Изменения касаются блокировки/разблокировки пользователей.

Ранее блокировка пользователей, не оплативших государственные номера, производилась без возможности разблокировки вне зависимости от срока давности. Теперь победители онлайн-аукциона, но не оплачивающие итоговую цену за сертификат на госномер более трех раз, будут временно заблокированы на портале nomer.srs.kg на срок до полугода.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280121/
просмотров: 1878
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выставят на продажу использованные госномера
В Кыргызстане запланировано 180 аукционов на право пользования недрами
Генеалогическое древо Назарбаевых выставили на аукцион
Минфин за два дня планирует занять на внутреннем рынке 250 миллионов сомов
Чемпионский пояс Мухаммеда Али продан на аукционе за $6,2 миллиона
ГУ «Унаа» планирует продать 74,6 тонны списанных госномеров
Видеокассету с фильмом «Терминатор» продали на аукционе за $30 тысяч
Рекордный голубой бриллиант продадут на аукционе за миллионы долларов
Собачью будку с дырой от метеорита выставили на аукцион
Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT
Популярные новости
От&nbsp;Кольбаевых добровольно. В&nbsp;собственность государства перешло 720 квартир От Кольбаевых добровольно. В собственность государства перешло 720 квартир
В&nbsp;Кыргызстане снизился курс доллара и&nbsp;подрос рубль В Кыргызстане снизился курс доллара и подрос рубль
Доллар продолжает дешеветь в&nbsp;Кыргызстане Доллар продолжает дешеветь в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане продавцов национальных напитков и&nbsp;газет обяжут выдавать чек В Кыргызстане продавцов национальных напитков и газет обяжут выдавать чек
Бизнес
Переоформление авто всего в&nbsp;пару кликов через MBANK Переоформление авто всего в пару кликов через MBANK
Когда, если не&nbsp;сейчас? В&nbsp;магазинах O!Store cкидки до&nbsp;80&nbsp;процентов Когда, если не сейчас? В магазинах O!Store cкидки до 80 процентов
Black Friday в&nbsp;O!Store: Скидка 30&nbsp;процентов на&nbsp;смартфоны Infinix Black Friday в O!Store: Скидка 30 процентов на смартфоны Infinix
&laquo;MEGAчерная пятница&raquo;: &laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 100 процентов «MEGAчерная пятница»: «серебряные» номера со скидкой 100 процентов
26 ноября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 ноября, суббота
23:46
Абсолютно черную и очень редкую рыбу сняли на видео
22:00
Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 ноября: без осадков
20:02
Макака-регулировщик и кенгуру-рокер: самые смешные фото дикой природы 2023 года
19:00
Цифра дня. 6,1 миллиона электронных кошельков есть в Кыргызстане